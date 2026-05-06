Una nueva atracción llegó al puerto de Acapulco, pues hace poco se inauguró Azure View, el primer mirador de cristal en uno de los destinos de playa más emblemáticos de México.

Te contamos dónde está y cuánto cuesta subir.

¿Dónde está el nuevo mirador de cristal de Acapulco?

El nuevo mirador de cristal de Acapulco es el nuevo atractivo del restaurante Meztizza, aunque cada establecimiento funciona por separado.

Foto: Meztizza Restaurante

Tanto Azure View como Mestiza se encuentran en lo alto del Cerro de la Pinzona, en el rooftop del edificio residencial Casa Blanca Grand, en el fraccionamiento Las Playas de la zona Acapulco Tradicional.

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Desde la Zona Dorada son unos 20 minutos en auto, y 40 minutos desde el Acapulco Diamante.

¿Cómo es el nuevo mirador de cristal de Acapulco?

Inaugurado a finales de marzo, Azure View, el nuevo mirador de cristal de Acapulco, tiene una estructura de cristal templado y acero laminado con una capacidad de carga de hasta 8 toneladas.

Foto: Azure View Acapulco

Mide 24 metros de largo, 3.5 metros de ancho y está suspendido a algunos metros del suelo, por lo que se alcanza a ver parte del cerro y las casas debajo.

Esta nueva atracción ofrece vistas panorámicas de la Bahía de Acapulco, los edificios de Zona Dorada, el Zócalo, el histórico Fuerte de San Diego y una pequeña parte de Acapulco Diamante.

Foto: Meztizza Restaurante

Por cuestiones de seguridad y logística, los visitantes deben portar protector de calzado en todo momento; el tiempo máximo de estancia es de 15 minutos y solamente se permiten 15 personas por turno.

¿Cuánto cuesta entrar al nuevo mirador de cristal de Acapulco?

Hay 4 tipos de acceso al nuevo mirador de cristal de Acapulco:

Pass Experience: $250 pesos por persona. Incluye únicamente la entrada.

Gold Experience: $350 pesos por persona. Incluye 5 fotografías digitales.

Dron Experience: $450 pesos por persona. Incluye un video con dron.

Platinum Experience: $500 pesos por persona. Incluye 5 fotografías digitales y video con dron.

Abre de martes a domingo de 2:00 p.m. a 10:30 p.m.

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No es necesario reservar, aunque las entradas están sujetas a la capacidad de Azure View.

Para más información, visita el perfil de Facebook: ‘Azure View Acapulco’.

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