Mayo es un mes atractivo en la Ciudad de México, ya que combina el buen clima con una agenda llena de actividades culturales, artísticas y recreativas.

Durante estas semanas, nuestra capital tendrá festivales, ferias gastronómicas, encuentros temáticos y mucho más. Si quieres ir organizando tus salidas, aquí proponemos 5 eventos imperdibles.

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¿Qué hacer en mayo en la CDMX?

1. Gran Baile Bridgerton

Si crees que naciste en la época equivocada, este baile te llevará a la Regencia británica. Te sentirás parte de la realeza, conviviendo con condes, duquesas y reyes.

Inspirado en la popular serie, el evento consiste en una cena de 4 tiempos, espectáculos con caballeros, música clásica en vivo, un concurso de disfraces y el gran baile.

El código de vestimenta se centra en la época de 1800 o fantasía/mascarada. Si no te quieres disfrazar, puedes vestir de manera formal para cumplir con la etiqueta Bridgerton.

Fecha: sábado 2 de mayo

Dirección: Salón Festa Castello, en la alcaldía Iztacalco.

Entrada: Mesa General por $1150, Mesa VIP por $1600 y Mesa de Reyes por $1800.

Gran Baile Bridgerton. Foto: Mundo Medieval

2. Festival denFlores y Jardines (FYJA)

Las calles principales de Polanco se tiñen de colores este fin de semana con el Festival de Flores y Jardines (FYJA) 2026.

La temática de este año es “Jardín Mexicano”. Los comercios ya exhiben en sus fachadas impresionantes instalaciones florales, figuras y arcos hechos con orquídeas, claveles, girasoles, bugambilias y más.

Además de los spots para tomarse fotos, hay pláticas y talleres para aprender sobre el cuidado de flores, así como propuestas de recuperación de áreas verdes.

Céline Baumann, paisajista e invitada especial, presenta “El Congreso de las Plantas”, una actividad escénica que invita a la reflexión sobre la coexistencia de las especies en el entorno urbano.

Fechas: hasta el domingo 3 de mayo

Dirección: en Polanco, desde el Parque Lincoln hasta el Parque América

Entrada gratis

Festival de Flores y Jardines 2026. Foto: Instagram @fyjamx

3. Chucky Fan Fest

Para los amantes del terror, en su quinta edición, el Chucky Fan Fest 2026 traerá entretenimiento, cultura pop y experiencias en un solo espacio.

Los fans podrán convivir con personajes de la franquicia y sumergirse en un ambiente lleno de horror y nostalgia. Este festival es organizado por The Monsters House, y estos son algunos de sus atractivos

Venta de productos temáticos

Comida con un toque de terror

Concursos

Zona de cosplay

Zona de tatuajes

Y bodas temáticas

Participarán unos 20 negocios con merch, arte y coleccionables de terror, lo que también ofrece una experiencia tipo bazar.

Fecha: domingo 3 de mayo

Dirección: Salón de los Ferrocarrileros, ubicado a un costado del Monumento a la Revolución, desde las 11:00 a las 18:00 horas

Entrada gratis

Chucky Fan Fest. Foto: YouTube / Captura de pantalla

4. Feria del Taco Cuajimalpa

En mayo se llevará a cabo la segunda edición de la Feria de Taco de Cuajimalpa.

Participarán varias taquerías de la zona y, de entre todas ellas, se seleccionará al mejor taco. Prueba desde las opciones clásicas hasta las gourmet, con ingredientes de calidad.

La feria contará con presentaciones musicales de Sonido Brothers, Son Daki, Latin Mix y Son Mayor. Asimismo, integrará actividades culturales para adultos y niños.

Fecha: del 15 al 17 de mayo

Dirección: en la explanada de la alcaldía Cuajimalpa, desde las 11:00 a las 21:00

Entrada gratis

Feria del Taco Cuajimalpa. Foto: Pexels

5. Festival del Helado en Coyoacán

¡Escapa del calor en el Festival del Helado en Coyoacán 2026! En este evento encontrarás helados preparados de manera artesanal, pues reúne a locales y emprendimientos que conservan recetas y técnicas ancestrales.

Prueba helados en cono, paletas, bolis y frappés de sabores como elote, mazapán, menta, tequila, vino tinto, chile, habanero, aguacate, pétalos de flores, entre otras opciones.

En esta verbena también se venderán artesanías, accesorios, textiles y productos creativos de pequeños negocios.

Fecha: 30 y 31 de mayo de 11:00 a 18:00 horas

Dirección: Centro de Convenciones Churubusco, en Calzada de Tlalpan 1721, Coyoacán.

Entrada gratis

Festival del Helado Coyoacán 2026. Foto: Pexels

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