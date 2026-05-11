La entrevista consular es un paso obligatorio dentro del proceso de obtención de la visa americana. Aquí se preguntan aspectos como el motivo del viaje, los lazos con el país de origen y hasta la solvencia económica.

Sin embagro, tras recientes ajustes en las políticas migratorias de Estados Unidos, se han agregado dos nuevas preguntas a las que se recomienda contestar con un rotundo no.

¿Cuáles son las nuevas preguntas durante la entrevista de la visa americana?

En un cable revisado por 'The Washington Post', proveniente de la oficina del Secretario de Estado Marco Rubio, se informa que, con efecto inmediato, los oficiales consulares deberán formular dos preguntas a los solicitantes de la visa americana:

¿Ha sufrido daños o maltrato en su país de nacionalidad o de su última residencia habitual?

¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o de su residencia permanente?

Según la información del cable, "los solicitantes de visa deben responder verbalmente con un 'no' a ambas preguntas para que el funcionario consular pueda continuar con la emisión de la visa”.

Con esta nueva medida se busca identificar a quienes pretendan solicitar asilo una vez lleguen a territorio estadounidense.

Los extranjeros solo puede solicitar visa de protección una vez y bajo causas de persecución o bajo un temor fundado en su país de origen.

La respuesta a estas preguntas es clave para la obtención de la visa americana. Foto: Freepik

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¿Qué pasa si mientes en la entrevista consular?

Los solicitantes que respondan de manera afirmativa a estas preguntas, obtendrán la negación de su documento sin importar el motivo de viaje o el tipo de visa.

En cualquier caso, presentar información falsa, ya sea en el llenado del formulario DS-160, en la presentación de los documentos o en la entrevista consular, es motivo suficiente para que las autoridades no expidan el documento.

Por ahora, no se sabe con exactitud si podrían existir consecuencias mayores como la inadmisibilidad permanente.

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