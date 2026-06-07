Al sureste de Bolivia, no muy lejos de la frontera con Chile y en plena región del Altiplano Andino, el Salar de Uyuni —el desierto salino más grande del mundo— es uno de los principales atractivos turísticos del país.

Lagunas con un increíble efecto espejo, con curiosas formaciones hexagonales de sal, cielos nocturnos despejados, géiseres, minas antiguas e incluso sitios de anidación de flamencos son algunos de sus ‘encantos’.

En medio de todo esto está el Palacio de Sal, un singular hotel de lujo hecho de bloques de sal, el primero del mundo en su tipo.

Dentro de la propiedad se ofrecen experiencias culturales, gastronómicas y el parque temático 'Sueños y Leyendas'.

¿Dónde está el hotel de sal?

El Hotel Palacio de Sal está en un espacio relativamente remoto, en la orilla este del Salar de Uyuni, aproximadamente a 30 minutos en auto desde el pequeño pueblo de Uyuni, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Joya Andina.

Foto: Hotel Palacio de Sal

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¿Cómo es el hotel de sal?

A más de 3,700 metros sobre el nivel del mar y en un terreno de 4,500 metros cuadrados, el hotel Palacio de Sal fue construido originalmente en 1998, aunque se reubicó en 2004. Desde entonces, es el hospedaje más icónico del Salar de Uyuni.

No solo lo es por su enfoque de lujo, también porque es el primero en el mundo hecho de sal. Para ello se ocuparon más de un millón de bloques, pegados con una mezcla de sal molida y agua.

Fotos: Hotel Palacio de Sal

Por todos lados hay sal: en sus pilares, paredes, pisos, cúpulas, esculturas por toda la propiedad e incluso en las bases de las camas. El estilo decorativo se complementa con marcos y muebles de madera y tejidos tradicionales bolivianos.

En total, son 30 habitaciones divididas en 4 categorías, nombradas en honor a los 3 planos espirituales de la cosmovisión andina:

Ukhu Standard: sencilla con cama matrimonial o 2 individuales.

Hanan Suite: dividida en una sala de estar y una zona de descanso con cama matrimonial, cúpula y vista al Salar de Uyuni.

Kay al Cielo: con cúpula sobre la cama matrimonial, vistas al Salar de Uyuni y un patio exterior.

Kay VIP: con capacidad para 3 o más personas, equipada con un patio y sala de estar con un ventanal directo al desierto de sal.

¿Qué hacer en el hotel Palacio de Sal?

El hotel de sal del Salar de Uyuni ofrece un showroom con trajes típicos y danzas folclóricas bolivianas en vivo, rutas en bicicleta por el desierto y momentos de observación al amanecer o anochecer.

Foto: Hotel Palacio de Sal

En su restaurante Tika Palacio se sirve un buffet de gastronomía boliviana contemporánea y un café-bar con chimenea y carta de bebidas y cafés.

Si buscas relajarte, tienen el Concept Spa, donde hay piscinas de hidromasaje, sauna seco y de vapor, así como un menú de masajes, tratamientos integrales, sesiones de aromaterapia, circuitos acuáticos e incluso renovaciones celulares.

Fotos: Hotel Palacio de Sal

Para los interesados en comprar algún recuerdito, el Palacio de Sal cuenta con Mistura, una boutique originaria de La Paz que comercializa productos típicos (principalmente textiles) elaborados por diseñadores, artistas y artesanos de Bolivia.

Una de sus más recientes novedades es un parque temático llamado Sueños y Leyendas.

El parque temático del hotel de sal en el Salar de Uyuni

Se cuenta que, a finales del siglo XIX, los mineros organizaban ferias estilo viejo oeste en los pueblos de Uyuni y Pulacayo, eventos populares que son reinterpretados en Sueños y Leyendas, el nuevo parque temático del Palacio de Sal.

Por el momento, cuenta con 2 zonas: la Feria del Desierto, con un carrusel y rueda de la fortuna ‘forrados’ con madera y placas plateadas y cobrizas, trampolines, juegos de mesa antiguos, columpios de madera, un telescopio para observar el cielo, sala de cine con paredes de cristal, plataforma al aire libre para sesiones de pintura, bar con mixología y restaurante de cocinafusión internacional y boliviana.

Foto: Hotel Palacio de Sal

Para los amantes de la foto, por todo el parque temático hay selfie spots. Y si vas en pareja, hay posibilidad de organizar cenas románticas o entrar a un lounge con bebidas, comida y panorámicas del Altiplano Andino.

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También hay un sports bar, food truck dentro de un autobús turístico de hace más de 40 años, fogateros, salón con karaoke y discoteca, una tienda con ropa inspirada en los textiles tradicionales de la región y estilos del viejo oeste, así como un espacio con talleres de saberes ancestrales.

Foto: Hotel Palacio de Sal

Sueños y Leyendas planea ampliar sus experiencias este año con la apertura de un par de zonas temáticas más: el Teatro Gran Leyenda, donde se presentarán espectáculos folclóricos bolivianos; y el Santuario de Vida, con información e interacción con algunas especies de flora y fauna del Salar de Uyuni, como llamas.

¿Cuánto cuesta una noche en el Palacio de Sal del Salar de Uyuni?

Como en la mayoría de los hoteles, las tarifas del Palacio de Sal suelen variar dependiendo de la temporada, aunque las tarifas inician en los $5,640 y llegan hasta los $6,691 pesos por noche para 2 personas.

Los huéspedes del hotel de sal tienen acceso incluido a Sueños y Leyendas. En caso de ser visitante, el costo es de 199 bolivianos, aproximadamente $500 pesos mexicanos.

Fotos: Hotel Palacio de Sal

El parque temático abre regularmente de 12:00 p.m. a 10:00 p.m., aunque puede variar según la temporada.

Sitio web: palaciodesal.com.bo/es

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