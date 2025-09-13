Mérida, Yuc.- Agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a tres sujetos, presuntos responsables del robo de más de un millón de pesos de dinero en efectivo, alhajas y otros artículos en dos predios contiguos de la colonia Leandro Valle, al noreste de Mérida.

El hurto se cometió el pasado sábado 6 de este mes.

Detienen a tres cubanos

Con base en las evidencias obtenidas un Juez de Control ordenó la aprehensión de Yalesky “N”, de 50 años; Rolando “N”, de 32, y Yoel David “N”, de 26 años, todos ellos de nacionalidad cubana, por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.

Los sujetos habrían entrado a ambas residencias forzando las puertas con violencia.

De acuerdo con la denuncia, en el primer domicilio se apoderaron de más de un millón de pesos en efectivo y alhajas con valor estimado en 80 mil pesos.

De la segunda vivienda habrían sustraído 35 mil pesos, joyas por 50 mil pesos aproximadamente, una computadora portátil y tres teléfonos celulares.

Yalesky “N” tiene por oficio el de comerciante, Rolando “N” es chofer de taxi de plataforma y Yoel David “N” repartidor de plataforma.

Los agentes y fiscales investigadores pusieron a los tres sujetos a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura.

