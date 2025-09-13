Más Información
Gobierno de CDMX informa la muerte de Alicia Matías, la abuelita lesionada en explosión de pipa en Iztapalapa
Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia
Mérida, Yuc.- Agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a tres sujetos, presuntos responsables del robo de más de un millón de pesos de dinero en efectivo, alhajas y otros artículos en dos predios contiguos de la colonia Leandro Valle, al noreste de Mérida.
El hurto se cometió el pasado sábado 6 de este mes.
Detienen a tres cubanos
Con base en las evidencias obtenidas un Juez de Control ordenó la aprehensión de Yalesky “N”, de 50 años; Rolando “N”, de 32, y Yoel David “N”, de 26 años, todos ellos de nacionalidad cubana, por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.
Lee también VIDEO Conductor intenta atropellar a una pareja tras reclamos por un accidente vial en Mérida, Yucatán
Los sujetos habrían entrado a ambas residencias forzando las puertas con violencia.
De acuerdo con la denuncia, en el primer domicilio se apoderaron de más de un millón de pesos en efectivo y alhajas con valor estimado en 80 mil pesos.
De la segunda vivienda habrían sustraído 35 mil pesos, joyas por 50 mil pesos aproximadamente, una computadora portátil y tres teléfonos celulares.
Lee también Mérida lanza estrategia "Perfil del Visitante"; busca mejorar la experiencia turística
Yalesky “N” tiene por oficio el de comerciante, Rolando “N” es chofer de taxi de plataforma y Yoel David “N” repartidor de plataforma.
Los agentes y fiscales investigadores pusieron a los tres sujetos a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura.
Lee también Reportan otro envenenamiento masivo de perritos en Yucatán; al menos 10 canes fueron asesinados
maot