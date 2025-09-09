Mérida, Yucatán.– La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada presentó la estrategia “Perfil del Visitante”, una herramienta que permitirá conocer de manera directa las experiencias de turistas nacionales y extranjeros que arriban a la Ciudad Blanca.

El objetivo es obtener información precisa para ofrecer servicios turísticos más personalizados y fortalecer el posicionamiento de Mérida como destino cultural, gastronómico y de negocios.

Información directa de los turistas en el Aeropuerto de Mérida

La presentación se realizó en el Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescencio Rejón”, donde ya se colocaron tabletas electrónicas en la sala de última espera, especialmente en las mesas de las puertas de embarque. Ahí, los visitantes podrán responder encuestas sobre:

Tiempo de estancia en Mérida

Hospedaje elegido

Lugares que visitaron

Actividades realizadas

Idioma y motivo del viaje

Gasto aproximado durante la estadía

Además, dos promotores de los módulos de información turística del Ayuntamiento apoyarán a los pasajeros para completar la encuesta.

Datos clave para fortalecer el turismo en Mérida

De acuerdo con Patrón Laviada, los datos se evaluarán mensualmente para tomar decisiones informadas y mejorar la calidad de la experiencia turística:

“Queremos que cada visitante conozca la ciudad desde sus raíces y se enamore de sus virtudes. Por eso ahora contaremos con información cualitativa y actualizada sobre quiénes nos visitan y cómo viven su estancia”, subrayó la alcaldesa.

La iniciativa está coordinada por la Secretaría Técnica de la Unidad de Turismo del Ayuntamiento de Mérida y busca generar un impacto positivo en la economía local al atraer más turismo de calidad.

Proyección a nivel nacional

El Ayuntamiento informó que estas encuestas también se aplicarán en aeropuertos de otras ciudades del país, con el fin de tener un panorama más amplio del turismo que llega a Mérida y ajustar la oferta de servicios a sus intereses.

Empresarios respaldan estrategia

Al evento asistieron representantes del sector turístico y empresarial, entre ellos:

Héctor Navarrete Muñoz, director de Aeropuertos Regionales de ASUR

Flora Helena Zapata Mendiolea, Coordinadora General de Justicia Social y Desarrollo Humano

Claudia González Góngora, presidenta del CCE y CANIRAC Yucatán

Jorge Carrillo Sáenz, presidente del Consejo Empresarial Turístico (CETUR)

Jorge Escalante Bolio, presidente de Turismo Premium

Lissette Estrada Ortega, directora de Innovación y Gobierno Inteligente

Mérida, destino turístico en crecimiento

Con esta estrategia, el Ayuntamiento de Mérida busca consolidar a la capital yucateca como un destino turístico competitivo, capaz de ofrecer experiencias únicas, personalizadas y de alta calidad a quienes eligen la Ciudad Blanca como punto de encuentro cultural, recreativo y de negocios.

