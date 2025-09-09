Mérida, Yucatán.- Vecinos del fraccionamiento Gran San Pedro Cholul denunciaron un nuevo caso de envenenamiento masivo de animales, que fue descubierto la mañana de este martes.

Los primeros reportes indican que al menos 10 perritos y un zorrillo aparecieron sin vida en distintas calles del lugar, principalmente en la 33 por 18J y en otros puntos del citado fraccionamiento.

Con indignación, las familias comentaron que no es la primera vez que sucede una situación similar en la zona y recalcaron que este acto constituye un delito por lo interpondrán una denuncia para que el responsable sea castigado.

10 perritos y un zorrillo aparecieron sin vida en fraccionamiento de Mérida (09/09/2025). Foto: Especial

La usuaria de Facebook, Evy Castillo, compartió: “……el día de hoy en Gran San Pedro Cholul nos mataron a 10 perros que eran de las cuadras, donde los vecinos y yo les dábamos agua y comida, donde no hacían nada ni molestaban a nadie, unos ya estaban esterilizados y otros en proceso”.

“Es una pena que los animales tengan que pasar esta situación por nosotros los humanos, se están haciendo la investigaciones pertinentes y para cuidarnos por los que tenemos mascotas domésticas, la persona se dedicó a buscar en todos los rincones de la colonia para envenenarlos”, publicó.

La ciudadana indicó que el presunto responsable sería un hombre que descendió de un automóvil Atos, color negro.

Al lugar de los hechos arribaron agentes de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado para llevarse los cadáveres (09/09/2025). Foto: Especial

“Les pido a los vecinos que tienen cámaras nos ayuden a localizar a la persona, porque si empezó con los de la calle posiblemente sigan los nuestros”, advirtió.

Al lugar de los hechos arribaron agentes de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), los cuales levantaron los cadáveres para iniciar las investigaciones.

Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales, estatales y ambientales para frenar esta situación, garantizar la seguridad de los animales y sancionar con todo el peso de la ley al responsable de este acto de crueldad animal.

