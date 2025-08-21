Más Información

Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 14 muertos y decenas de heridos

Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 14 muertos y decenas de heridos

Tras cinco años, INE da carpetazo a caso de Pío López Obrador y David León; libran sanción por entrega de efectivo

Tras cinco años, INE da carpetazo a caso de Pío López Obrador y David León; libran sanción por entrega de efectivo

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

ICE difunde nuevas fotos de la entrega a México de Julio César Chávez Jr.; "es una amenaza atroz a la seguridad pública"

ICE difunde nuevas fotos de la entrega a México de Julio César Chávez Jr.; "es una amenaza atroz a la seguridad pública"

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Vidulfo Rosales admite su salida del caso Ayotzinapa y conversaciones con Hugo Aguilar; "No hay nada formal en la Corte", afirma

Vidulfo Rosales admite su salida del caso Ayotzinapa y conversaciones con Hugo Aguilar; "No hay nada formal en la Corte", afirma

Mérida, Yucatán.- Una nueva generó indignación entre vecinos de Motul y Kanasín, donde cuatro perros y un gato fueron envenenados.

En la calle 36 A por 23 y 27, de la colonia Edesio Carrillo Puerto, al poniente de Motul, dos canes y un gato fueron , los cuales fueron encontrados cuando sus dueños regresaron a casa.

Al sitio acudieron policías y el personal de la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato de Animales Domésticos, quienes realizaron el levantamiento de los animales muertos y recabaron información de los testigos.

Lee también

El pasado mes de abril se reportó un hecho similar en la colonia Solidaridad, donde varios animales fueron hallados muertos, tras haber ingerido veneno, según reportes de la asociación Peludos Felices A.C.

En esta ocasión, los afectados señalaron que un vecino del rumbo podría estar involucrado, ya que ha sido visto que se acercan a su vivienda.

Aseguraron que incluso ha amenazado con acabar con ellos si los veía cerca de su propiedad, tirándoles agua caliente o golpeándolos.

Vecinos de la zona piden a autoridades tomar acciones (21/08/2025). Foto: Especial
Vecinos de la zona piden a autoridades tomar acciones (21/08/2025). Foto: Especial

Lee también

Los residentes de la colonia expresaron su profunda preocupación, no sólo por sus mascotas, sino también por el riesgo que corren los menores de edad, quienes podrían entrar en contacto con los animales muertos o con el veneno esparcido.

En Kanasín, vecinos de la calle 8 entre 17 y 15, del fraccionamiento Arboledas, denunciaron el envenenamiento de tres perros.

De los animales afectados, dos perdieron la vida y uno más permanece delicado.

Lee también

El hecho causó indignación entre los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades para que se investigue lo sucedido.

De acuerdo con el testimonio de una vecina, había personas que no querían la presencia de los canes en el área y esta mañana aparecieron envenenados, lo que hace presumir un acto intencional y de crueldad.

Aseguraron que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ya que los vecinos les daban de comer a las perritas, incluso estaban esterilizadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses