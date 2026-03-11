Fiscal de Guanajuato rechaza reclamo de prensa

El que se vio obligado a responder a la prensa en Guanajuato, nos señalan, fue el fiscal del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, quien antes de la presentación de su Segundo Informe de actividades en el Congreso local se encontró con periodistas de varios medios que, con cartulinas, realizaron una protesta pacífica en la que le demandaron acceso a la información y reclamaron que la fiscalía mantiene un cerco informativo. En respuesta, don Gerardo consideró la protesta como una falta de educación, señaló que no se ha “sentido respetado” por la prensa y, ante el reclamo directo de una reportera a facilitar información, respondió: “Usted me pide que vulnere la ley”. ¿Por qué les cuesta tanto la transparencia?

Acusan a “acusadora” de promoción anticipada

A la que le aplicaron “una sopa de su propio chocolate” en Chihuahua, nos cuentan, es a la dirigente estatal del PAN, Daniela Soraya Álvarez Hernández. Nos recuerdan que “el deporte favorito” de doña Daniela ha sido acusar a diferentes actores morenistas por actos anticipados de campaña y ahora el exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Villegas Montes, la denunció ante el INE por los espectaculares que colocaron en varios municipios con su eslogan, y ante la posibilidad de que el órgano electoral la investigue, doña Daniela “se lava las manos” y dice que ella no tiene nada qué ver. ¿Usted le cree?

Suma problemas el Cablebús de Puebla

Donde “se les hace bolas el engrudo”, nos comentan, es en Puebla, pues el megaproyecto para instalar un Cablebús en la capital enfrenta cada día más opositores, entre ambientalistas, académicos y ciudadanos, porque se pretende que las estaciones ocupen áreas verdes. Nos indican que el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra (Morena), ofreció plantar unos 10 mil árboles para remediar el impacto ambiental, pero aun así el proyecto va “cuesta arriba”, y varios recordaron cuando, en su momento, el gobernador Rafael Moreno Valle (PAN) impulsó un teleférico turístico y fue frenado por el INAH y ambientalistas. ¿Alguien escuchará al pueblo sabio?