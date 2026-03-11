Rio Bravo, Tamaulipas.- Ante la severa sequía que enfrenta el norte de Tamaulipas, agricultores del Distrito 025 de Rio Bravo, decidieron recurrir no a la Comisión Internacional de Límites y Agua, no a los tres órdenes de gobierno sino a quien puede enviarles la lluvia de manera directa: Dios.

Y es que ante la desesperación que viven por no contar con agua para salvar sus cosechas, los productores solicitaron a Eugenio Lira Rugarcía, Obispo de la Diócesis de Matamoros que presidiera una celebración eucarística para clamar a Dios por el don de la lluvia y poder hacer frente a la sequía.

Actualmente la Presa Internacional Falcón que se encuentra en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero cuenta con un 2.2 por ciento de almacenamiento cuando tiene una capacidad de 3 mil 387 millones de metros cúbicos, la Vicente Guerrero, situada en Padilla, Tamaulipas, tiene capacidad de 2 mil 555 metros cúbicos y se encuentra a un 65 por ciento de capacidad.

Lee también Policía de Los Cabos muere tras recibir un disparo; investigan si fue un accidente

Esto hace que la distribución del vital líquido para consumo humano se encuentre reducido en diversos municipios del estado por lo que para los agricultores, el panorama es aún más desalador.

Ante sequía severa, Obispo de Matamoros ofrece misa para pedir por agua. Fotos: Especiales.

Ante esto, se reunieron en el campamento del Módulo del Distrito 025 que dirigen René Meza Campos y Maritza Marín, para realizar una ceremonia y clamar por lluvia así como pata que las leyes sean mas justas para los campesinos.

Así como es necesaria a la tierra la labor para dar fruto, también hay que trabajar, poner de nuestra parte, quitando la mala hierba y cuidando la gran semilla que Dios ha sembrado en nosotros. Jesús nos hace ver cuál es la mala semilla, la ira, el desprecio al prójimo, los malos deseos y todo lo que pueda ser ocasión de pecado y nos explica cómo se cuida la semilla de vida eterna, reconciliándonos con todos y procurando ser siempre veraces", dijo el Obispo en su mensaje.

Lee también Buscan a Roxana López, en San Martín Itunyoso, Oaxaca, tras ser vista por última vez el 20 de febrero; se desconoce paradero de su pareja

Destacó que es importante además, pedir en oración por las autoridades que se encargan de la distribución del agua pues también, enfrentan retos difíciles para conciliar entre gobiernos y países para que el vital líquido llegue a quienes más lo necesitan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr