Entregan viviendas nuevas a familias tamaulipecas de las 84 mil 026 que se construirán este estado con una inversión de 50 mil millones de pesos que va a generar 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos.

En un principio se estableció como meta para Tamaulipas la edificación de 43 mil viviendas, de las cuales se tienen el 60 por ciento de la meta sexenal, mientras que en escrituración se han entregado 3 mil 350 escrituras, se informó en conferencia Mañanera del Pueblo.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, en el enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien estuvo acompañada del director del Infonavit, Octavio Romera Oropeza, este último reconoció el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena), al término del sexenio se abatirá el rezago habitacional en Tamaulipas. "Vamos por eso", afirmó.

El gobernador Villarreal Anaya participó en la conferencia desde el fraccionamiento Todos por Tamaulipas, donde entregaron su nueva casa habitación a Thania Nayeli Martínez Hernández, beneficiaria del programa Vivienda para el Bienestar, de un total de 42 nuevos espacios.

"De la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a seguir llevando vivienda, bienestar, certeza jurídica y justicia a todo México. Porque cuando una familia recibe las llaves de su casa, no solo recibe las paredes, el techo, recibe la seguridad, recibe la justicia y recibe un nuevo comienzo. Eso es la Cuarta Transformación", afirmó la secretaria Vega Rangel.

Y el gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció la distinción de realizar la entrega de vivienda desde Tamaulipas y destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y su preocupación para impulsar el bienestar y el desarrollo humano.

"Compartir este momento es un momento humano, es un momento de vivencia muy valorable en que podemos decir y percibir que nos da mucho gusto que te esté yendo bien, porque es muy seguro que, si a ti te va bien, a nosotros también nos va a ir bien y que podamos seguir construyendo esta gran sociedad que nos merecemos los mexicanos y, sobre todo, en esta gran entidad que es nuestro Tamaulipas", aseveró.

En el evento, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, mencionó que en Tamaulipas están contratadas y en construcción 45 mil 500 viviendas y este año la cifra podría incrementarse en 10 mil más, lo que permitiría alcanzar el 90 por ciento de la meta sexenal, además de que se beneficiará a 289 mil familias con la reestructuración de los créditos impagables y la liberación de 17 mil escrituras de manera gratuita.

"Estamos avanzando muy rápido aquí porque Tamaulipas es de los estados donde más avances traemos en Vivienda para el Bienestar", reconoció Romero Oropeza y explicó que en el fraccionamiento Todos por Tamaulipas se construyen 935 viviendas y ya se han entregado 277.

