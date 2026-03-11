El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) entregaron esta mañana 42 hogares a derechohabientes de Tamaulipas, en la ciudad de Victoria.

Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu), informó que la meta para la construcción de viviendas en dicho estado pasó de 43 mil a 84 mil 26 para este sexenio.

Durante un enlace virtual en la conferencia matutina de este miércoles 11 de marzo, la funcionaria detalló que el avance es de 60% con 42 proyectos en el estado, lo que representa una inversión de 50 mil millones de pesos, la creación de 252 mil empleos directos y el beneficio de 302 mil personas. También indicó que se han escriturado 3 mil 350 viviendas en tres municipios.

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, destacó que van 47 fraccionamientos donde las dependencias han entregado viviendas en todo el país. En el caso de Tamaulipas, han entregado 277 viviendas y hoy, entregarán 42 más a familias en el fraccionamiento de Infonavit “Todos por Tamaulipas”.

“Aquí en Tamaulipas ya llevamos contratadas y en construcción 45 mil 500 viviendas. Este año está empezando en 10 mil más, por esto llegaríamos al 90% de la meta de Conavi en Tamaulipas. La verdad, el gobernador nos está ayudando muchísimo y los presidentes municipales también y gracias a eso estamos avanzando muy rápido”, señaló el funcionario.

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, destacó el avance que tiene la entidad en donde gobierno federal, estatal, municipal y desarrolladores de vivienda han podido mantener a Tamaulipas como el estado número uno en materia de adjudicación, construcción y entrega de vivienda.

