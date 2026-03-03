Culiacán, Sin.- Un elemento de la Policía Municipal de Culiacán, cuya identidad se mantiene en reserva, fue atacado a balazos cuando conducía un vehículo particular por el bulevar Pedro Infante, en la parte poniente de la capital del estado, a escasos minutos de haber concluida su jornada laboral.

Sus agresores que viajaban en un vehículo de color negro, le dispararon en varias ocasiones, por lo que los cristales de la unidad del agente fueron destruidos y él resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital para ser atendido.

Los datos dados a conocer, es que el agente de la policía, recién había concluido su jornada de trabajo y al parecer se dirigía a su casa, cuando personas aun no identificados, se le emparejaron y le dispararon en varias ocasiones.

El agente herido logró solicitar respaldo, por lo que elementos de las policías municipal y estatal llegaron al lugar de los hechos, sin lograr localizar a los agresores que huyeron rápidamente de esa zona.

