Pachuca. - Un ataque armado registrado en la colonia Paseos de Chavarría, en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, dejó como saldo dos mujeres lesionadas, quienes fueron agredidas mientras caminaban por una avenida de esa zona.

De acuerdo con reportes de las autoridades, alrededor de las 10:20 de la mañana se recibió el aviso sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Arbustos, en Paseos de Chavarría. Testigos señalaron que desde un automóvil realizaron disparos en contra de dos mujeres.

Elementos de Seguridad Pública Municipal de Mineral de la Reforma acudieron al lugar donde confirmaron que dos mujeres identificadas con las iniciales M. N. V. P. y Y. V. P. se encontraban lesionadas.

Al sitio también arribaron paramédicos, quienes trasladaron a las víctimas al Hospital General, ya que una de ellas presentaba una herida por arma de fuego en la pierna y la otra en el abdomen.

Se informó que los presuntos responsables viajaban a bordo de un vehículo compacto color blanco con rines deportivos, por lo que se implementó un operativo de búsqueda en coordinación con elementos de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho podría estar relacionado con un problema familiar; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició la carpeta de investigación correspondiente para realizar las diligencias necesarias.

afcl/LL