La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó la vinculación a proceso de Víctor Manuel “N”, señalado como probable responsable en el ataque armado que dejó sin vida a Édgar Rafael Martínez Biebrich y lesionó a la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte.

De acuerdo con la autoridad, el imputado enfrenta cargos por homicidio calificado con alevosía y ventaja, tentativa de homicidio calificado y asociación delictuosa.

Un juez determinó que permanecerá bajo prisión preventiva justificada, al considerar suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

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Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2026, en el tramo carretero Hermosillo–Mazatán, a la altura de los kilómetros 60 y 61.

Según las investigaciones, el ataque se originó tras un incidente vial, cuando los agresores cerraron el paso al vehículo en el que viajaban las víctimas y abrieron fuego de manera directa.

En la agresión, Édgar Rafael Martínez Biebrich falleció a causa de impactos de arma de fuego, mientras que la alcaldesa logró resguardarse dentro de la unidad, evitando heridas de mayor gravedad.

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Las indagatorias señalan que, tras el ataque, los agresores incendiaron el vehículo que utilizaban y huyeron a pie durante aproximadamente dos días hacia un rancho cercano a la comunidad de El Adivino, donde abandonaron equipo táctico.

La detención de Víctor Manuel “N” se llevó a cabo el pasado 5 de marzo, luego de ser plenamente identificado.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el imputado confesó su participación en los hechos y señaló a otro presunto implicado.

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Las autoridades identificaron al segundo sospechoso como Francisco Uriel Luna Luna, quien contaba con una orden de aprehensión previa por homicidio calificado, relacionada con un ataque contra un policía municipal en Hermosillo en octubre de 2024.

Como parte de las acciones para su localización, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realizaron un cateo el 6 de marzo en una vivienda del fraccionamiento Residencial Gala, donde tras horas de resistencia y agresión contra los elementos de seguridad fue abatido.

La Fiscalía estatal reiteró su compromiso de actuar con firmeza y apego a la ley para evitar la impunidad en delitos que atenten contra la vida e integridad de la población sonorense.

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