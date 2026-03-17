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Mexicali, la capital de vivió una de las celebraciones de Año Nuevo Chino más concurridas de su historia reciente ya que este 2026 rompió récord de asistentes con más de 42 mil personas, consolidando a la ciudad como un referente nacional en la preservación y resignificación de la herencia china en México.

De acuerdo con el testimonio del creador de contenido (罗锦祥), conocido como jinandtonictravels, las calles de la Chinesca —el histórico barrio chino— se encontraban completamente llenas, con una amplia oferta gastronómica y presentaciones culturales.

Uno de los aspectos más destacados fue la participación mayoritaria de ciudadanos mexicanos en la festividad, lo que evidencia el grado de integración cultural alcanzado en Mexicali, ciudad fundada en parte por migrantes chinos hace más de un siglo.

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Este fenómeno responde también a una política pública orientada a recuperar el centro histórico y fortalecer la identidad local.

Durante su gestión como alcaldesa y posteriormente como gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda ha impulsado acciones de rehabilitación urbana, promoción cultural y reactivación económica que hoy se reflejan en eventos de alta convocatoria como esta celebración.

Dicho proyecto de rescate estuvo a cargo de Carlos Alberto Torres Torres.

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