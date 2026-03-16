Más Información

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Reforma Electoral: Sheinbaum presenta mañana el Plan B; insiste en disminución de privilegios para partidos

Reforma Electoral: Sheinbaum presenta mañana el Plan B; insiste en disminución de privilegios para partidos

La mejor forma de ayudar al pueblo de Cuba es empoderándolo: Ronald Johnson; “no al régimen que lo ha oprimido”, advierte

La mejor forma de ayudar al pueblo de Cuba es empoderándolo: Ronald Johnson; “no al régimen que lo ha oprimido”, advierte

El camino de los “boinas verdes” en el Iztaccíhuatl; futuros “Murciélagos” entrenan bajo cero para ser de élite en el Ejército

El camino de los “boinas verdes” en el Iztaccíhuatl; futuros “Murciélagos” entrenan bajo cero para ser de élite en el Ejército

Conquistan con su batalla al Oscar

Conquistan con su batalla al Oscar

Cuenta a la que AMLO llamó a donar debe cumplir reglamentación: Sheinbaum; “Todo siempre es fiscalizado", asegura

Cuenta a la que AMLO llamó a donar debe cumplir reglamentación: Sheinbaum; “Todo siempre es fiscalizado", asegura

Desde su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de inauguración de la segunda parte del viaducto elevado de , Baja California.

En un enlace remoto, Marina del Pilar Ávila (), gobernadora de Baja California, destacó que esta obra beneficiará a miles de automovilistas que transitan del Aeropuerto Internacional de Tijuana a las playas de la ciudad, por lo que la calificó como “la obra más importante en la historia de esa entidad”.

Esta obra, con una extensión de 11.4 kilómetros, tuvo una inversión de 14 mil millones de pesos, generó la creación de 6 mil 440 empleos directos e indirectos

Lee también

“Hoy es un día muy importante para Tijuana porque hoy estamos inaugurando la segunda etapa de este viaducto elevado. Estamos inaugurando en su totalidad desde el Aeropuerto de hasta playas de Tijuana. Esta es una obra, sin duda, la más importante que se ha construido en la historia de nuestro estado", dijo.

“Durante muchos años fue un sueño para nuestra ciudad, y hoy se convierte en una realidad que transformará la vida de miles de personas: el viaducto elevado de Tijuana"

La gobernadora agradeció el apoyo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado a esa entidad fronteriza en seguir impulsando estas obras estratégicas que, dijo, fortalecen el desarrollo, la movilidad y el bienestar de la población.

Lee también

“El viaducto elevado no es solo concreto y acero, es tiempo para las familias que recuperan, es calidad de vida, es desarrollo y es justicia para una ciudad que mueve la economía de México desde la frontera”.

Marina del Pilar Ávila también agradeció y reconoció a la Secretaría de la Defensa Nacional (), la cual estuvo a cargo de esta obra.

“Presidenta, gracias, gracias por seguir construyendo el segundo piso de la transformación y hoy también, literalmente, el segundo piso de la movilidad de Tijuana", expresó.

“En , seguiremos trabajando siempre con el corazón por delante para transformar la vida de quienes más lo necesitan”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]