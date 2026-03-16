Desde su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de inauguración de la segunda parte del viaducto elevado de Tijuana, Baja California.

En un enlace remoto, Marina del Pilar Ávila (Morena), gobernadora de Baja California, destacó que esta obra beneficiará a miles de automovilistas que transitan del Aeropuerto Internacional de Tijuana a las playas de la ciudad, por lo que la calificó como “la obra más importante en la historia de esa entidad”.

Esta obra, con una extensión de 11.4 kilómetros, tuvo una inversión de 14 mil millones de pesos, generó la creación de 6 mil 440 empleos directos e indirectos

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“Hoy es un día muy importante para Tijuana porque hoy estamos inaugurando la segunda etapa de este viaducto elevado. Estamos inaugurando en su totalidad desde el Aeropuerto de Tijuana hasta playas de Tijuana. Esta es una obra, sin duda, la más importante que se ha construido en la historia de nuestro estado", dijo.

“Durante muchos años fue un sueño para nuestra ciudad, y hoy se convierte en una realidad que transformará la vida de miles de personas: el viaducto elevado de Tijuana"

La gobernadora agradeció el apoyo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado a esa entidad fronteriza en seguir impulsando estas obras estratégicas que, dijo, fortalecen el desarrollo, la movilidad y el bienestar de la población.

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“El viaducto elevado no es solo concreto y acero, es tiempo para las familias que recuperan, es calidad de vida, es desarrollo y es justicia para una ciudad que mueve la economía de México desde la frontera”.

Marina del Pilar Ávila también agradeció y reconoció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual estuvo a cargo de esta obra.

“Presidenta, gracias, gracias por seguir construyendo el segundo piso de la transformación y hoy también, literalmente, el segundo piso de la movilidad de Tijuana", expresó.

“En Baja California, seguiremos trabajando siempre con el corazón por delante para transformar la vida de quienes más lo necesitan”, agregó.

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jc/apr