Tuxtla Gutiérrez. - Una mujer fue asesinada el pasado martes dentro de su vivienda, presuntamente por su pareja sentimental, en la ciudad de Comitán de Domínguez.

Ana Heydi, de 40 años, fue hallada sin vida en el interior de su domicilio ubicado en el barrio Belisario Domínguez de aquella región fronteriza de Chiapas.

Versiones señalaron que familiares de la víctima la encontraron sobre su cama, envuelta en una cobija y con huellas de violencia.

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El área del presunto feminicidio fue custodiada por agentes de corporaciones de seguridad del municipio y estatales; peritos ministeriales trasladaron el cuerpo al servicio médico forense.

La noche anterior, indicaron, habría ingerido bebidas embriagantes acompañada de su pareja, quien no ha sido localizado.

El asesinato de Ana Heydi se suma a 10 feminicidios cometidos en diferentes municipios de Chiapas durante el año que transcurre.

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El pasado lunes fue detenido Adelmo Benjamín “N”, originario de Honduras, como presunto responsable del feminicidio de Rosemary, asesinada el día anterior dentro de un hotel en el municipio de Pijijiapan.

La necropsia determinó que la víctima de 36 años falleció de asfixia mecánica por sofocación. Su cuerpo yacía sobre una cama al lado de una almohada.

Con el apoyo del Gobierno de Oaxaca, después de una alerta institucional, fue detenido en aquel estado el presunto feminicida que huía en una motocicleta propiedad de la víctima.

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La Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50 más 1 dijo que con la muerte de Rosmary se acumulaban 10 feminicidios en el curso de este año en Chiapas.

La agrupación demandó la urgencia de revisar la alerta de violencia de género, porque es imperativo que esa medida se amplíe a más municipios con prioridad en las zonas donde los índices de violencia feminicida están aumentando.

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