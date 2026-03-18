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Aguascalientes.- La diputada local de Morena, indígena wixárika, Irma Reza de la Cruz, resultó con lesiones graves en un accidente vial registrado en el municipio de Calvillo.
La legisladora recibe atención médica en el Hospital Miguel Hidalgo de esta capital, al igual que otras personas que viajaban en el mismo vehículo.
El accidente ocurrió la tarde de este lunes, en la carretera federal 70 Poniente, en el tramo de la comunidad de Colomos.
De acuerdo a registros del hecho de tránsito, la diputada iba a bordo de una camioneta pickup cuando se impactó de frente con un camión tipo torton.
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En un comunicado, las diputadas y diputados del Congreso del Estado expresaron su solidaridad, respaldo y sincera recuperación de su compañera Irma Reza de la Cruz.
“Desde este Poder Legislativo, manifestamos nuestro acompañamiento humano e institucional a ella y a su familia en estos momentos, confiando plenamente en su fortaleza y en su pronta recuperación”.
Expusieron estar en espera de información por parte del equipo médico del Hospital Hidalgo, donde se encuentra internada.
“Solicitamos desestimar cualquier tipo de comentarios o especulaciones provenientes de fuentes no oficiales”.
Como institución, el Congreso del Estado garantizará en todo momento los derechos que le corresponden como legisladora, brindando las condiciones necesarias para su proceso de recuperación, posteó.
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afcl/LL
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