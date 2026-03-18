Al iniciar su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este miércoles viajará a Veracruz para encabezar la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera.

“Nos vamos a Pánuco, a Pueblo Viejo, Veracruz. Vamos a celebrar, conmemorar, recordar la expropiación petrolera hace 88 años, un 18 de marzo de 1938”, señaló la mandataria federal.

La titular del Ejecutivo adelantó que durante el acto se presentarán diversas plataformas petroleras construidas por Petróleos Mexicanos (Pemex), las cuales —dijo— comenzaron a desarrollarse durante la administración de Octavio Romero Oropeza al frente de la empresa productiva del Estado.

Lee también Centro Histórico amanece blindado ante megamarcha de la CNTE; prevén bloqueos y afectaciones viales

“Vamos a mostrarles varias plataformas petroleras que se hicieron por Pemex. Iniciaron, como lo comenté ayer con el presidente López Obrador, con la administración de Octavio Romero en Pemex y se están terminando ya para irse a la explotación de petróleo”, expresó.

Este día, la presidenta encabezará la ceremonia oficial por el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera en el Patio Industrial, en Veracruz.

Lee también Miércoles de lluvias y chubascos; pronostican vientos fuertes, heladas... y ondas de calor por la tarde en estos estados

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr