Mérida, Yucatán.- Yucatán busca consolidárse como uno de los destinos mejor conectados de México con el anuncio de la reactivación de la ruta aérea Tijuana-Mérida de Volaris, que iniciará operaciones el 1 de junio, con cuatro frecuencias semanales.

Con esta ruta, Yucatán alcanzará un total de 13 rutas nacionales activas, lo que ampliará las oportunidades para el turismo, los negocios y el intercambio cultural.

Los vuelos saldrán desde Tijuana a las 8:00 horas los lunes, miércoles, viernes y sábado; mientras que desde Mérida despegarán a las 14:00 horas, los mismos días de la semana.

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Cada operación contará con una capacidad promedio de 174 asientos, lo que permitirá movilizar a un mayor número de pasajeros entre ambas regiones.

“Esta conexión estratégica fortalecerá la llegada de visitantes a Mérida, ampliando las opciones de viaje para nuestros clientes y facilitando el flujo de pasajeros desde el noroeste del país.

Con ello, se impulsará el turismo, se dinamiza la actividad económica local y se generan mayores oportunidades de desarrollo para la región”, explicó el director de Desarrollo de Mercados, Distribución y Carga de Volaris, Jorge García Rojas.

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Por su parte, el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, indicó que esta conexión busca incentivar el flujo turístico entre el noroeste y el sureste del país, facilitando el acceso tanto a los atractivos de playa como a la vasta riqueza cultural de la entidad.

Indicó que el retorno de esta ruta aérea es resultado de un trabajo coordinado entre el sector público, la aerolínea y Grupo ASUR, concesionario del Aeropuerto Internacional de Mérida, que actualmente se posiciona como el octavo aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros en México.

Esta ruta inició operaciones en marzo de 2019 y se mantuvo activa de manera regular hasta enero de 2024, con una frecuencia promedio de dos vuelos semanales, interrumpida solo temporalmente durante la pandemia.

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