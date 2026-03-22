Mérida, Yucatán.- Tras un operativo regional para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró en Yucatán ejemplares de diversas especies, entre ellas aves, reptiles y mamíferos.

La Profepa indicó que el operativo se centró en la atención de denuncias ciudadanas y la vigilancia en zonas con antecedentes de cacería furtiva y tráfico ilegal de especies protegidas en Yucatán y otras seis entidades, donde se aseguró en total 138 ejemplares, de los cuales 103 corresponden a Yucatán.

En la entidad, los inspectores de la dependencia realizaron nueve visitas de inspección en Mérida y municipios cercanos.

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Además, en territorio yucateco se desplegaron recorridos de vigilancia en áreas identificadas como focos de captura ilegal de fauna.

Las autoridades detectaron que estos animales eran poseídos y comercializados sin autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ni documentos que acreditaran su procedencia legal.

El operativo incluyó la instalación de filtros carreteros y revisiones en distintas rutas, lo que permitió inspeccionar cientos de unidades.

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En estados como Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, las revisiones concluyeron sin hallazgos, lo que, según autoridades, refleja un efecto disuasivo ante posibles actividades ilícitas.

El operativo contó con la participación de decenas de inspectores y elementos de corporaciones de seguridad, incluyendo fuerzas federales y estatales, quienes recorrieron más de 200 kilómetros en labores de vigilancia.

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