Los diputados Sergio Gil y Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, presentaron un punto de acuerdo que propone que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Economía para que implementen programas emergentes de apoyo económico y social, para los pescadores, prestadores de servicios turísticos y las comunidades que dependen de la actividad pesquera en las zonas afectadas por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

El documento también solicita que la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández, rinda un informe sobre la investigación, responsables y posible sanción del derrame ocurrido durante marzo de 2026.

Y plantea que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Marina, a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que rinda un informe sobre las acciones implementadas para la contención, control, limpieza y remediación del derrame.

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Las afectaciones alcanzan más de 630 kilómetros de litoral, con presencia de hidrocarburos en al menos 13 municipios del estado de Veracruz, extendiéndose desde la Laguna de Tamiahua hasta Paraíso, Tabasco, señala el documento.

“Esta situación representa un riesgo significativo para la biodiversidad marina, los ecosistemas costeros y las actividades económicas de la región, particularmente la pesca y el turismo”, explica.

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