No cabe duda que lo hecho en México se hace con pasión y la prueba es la nueva colección Checo Pérez x Maja Sportswear, la cual fue creada bajo el lema: "Algo se vuelve a encender".

La primera marca mexicana de ropa outdoor colabora por primera vez con el piloto mexicano para crear una línea de prendas y accesorios inspirados en su estilo y también en las pistas de carreras.

La colección Checo Pérez x Maja Sportswear se compone de camisas, playeras, chamarras, chalecos y gorras. La paleta de colores está inspirada en las tonalidades que componen las pistas de carreras, como el blanco, el negro, el gris, el naranja y el rojo.

Esteban Tamayo, diseñador de la firma, no sólo se basó en el estilo del piloto mexicano, sino también en la usabilidad, funcionalidad, calidad y comodidad de las prendas. Y el resultado es auténtico: prendas elegantes y exclusivas que además son perfectas para hacer ejercicio al aire libre.

La nueva colección de Checo Pérez x Maja Sportswear salió a la venta hoy / Fotos: Cortesía de Maja Sportswear

La tecnología empleada en la ropa destaca por su protección solar UPF50+ con telas repelentes al agua, cierres magnéticos y ventilación estratégica que permite que la piel se mantenga seca pese a la sudoración por la actividad física.

En cuanto a los diseños, se componen de trazos clásicos y sencillos pero que en el detalle tienen el toque de perfección y originalidad.

Los cierres están inspirados en las llantas de los monoplazas de la F1 y tienen grabado el nombre de Checo Pérez; las bolsas con siluetas evocan a los alerones y las prendas están llenas de mensajes ocultos como: "Checo is a legend", "Mexican Minister of Defense" y "Never give up", la emblemática frase del piloto mexicano.

La nueva colección de Checo Pérez se compone de ropa y accesorios como gorras / Fotos: Cortesía de Maja Sportswear

¿Cuánto cuestan las prendas de la nueva colección Checo Pérez x Maja Sportswear?

La colección salió hoy a la venta y está disponible en las tiendas físicas de la marca, las cuales son 77 distribuidas a lo largo de la República Mexicana; y también se puede adquirir en línea en su página web.

Los chalecos tienen un precio de 1,999 pesos; las camisas van desde 999 hasta 1,799; las chamarras de 2,099 a 2,399 y las gorras en 799.

Esta línea también tiene una pieza exclusiva y de edición limitada. Se trata de una gorra negra con la frase: "We are back", con la que Checo Pérez anunció su regreso, el próximo año, a la Fórmula 1.

La gorra tiene un precio de 1,499 y solamente está disponible en color negro con las letras blancas y es talla única.

Los cierres están inspirados en las llantas de los monoplazas de la F1 / Fotos: Cortesía de Maja Sportswear

El estilo de Maja que se inspira en el mar

Maja Sportswear nació en el 2019 en Culiacán, Sinaloa, de la idea del empresario José Ignacio De Nicolás, quien quiso crear uniformes de pesca de alta calidad para él y sus amigos, ya que no encontraba una marca de buena calidad que además tuviera diseños auténticos en nuestro país.

Mientras se creaba la firma de ropa, su hijo Santiago De Nicolás, quien era el co-fundador, falleció. Entonces el empresario supo que todo el proyecto no sólo tenía que materializarse, sino que sería un homenaje a su Santo, como lo llama de cariño.

Los diseños de Maja están inspirados en la naturaleza, en la arena, las dunas, el mar y sus atardeceres y cuentan con los requerimientos necesarios para adecuarse a deportes como la pesca, el atletismo o el hiking.

El objetivo de la marca es crear ropa funcional y duradera; prendas cómodas y útiles que potencian el desempeño de quienes las usan.

Pero las prendas no sólo están pensadas para los amantes del deporte o de la actividad física, sino que sus diseños quedan ad hoc para los looks casuales.

La nueva colección de Checo Pérez enamorará a los fanáticos del piloto mexicano y de la F1 / Fotos: Cortesía de Maja Sportswear

Y la colección Checo Pérez no es la excepción, es una línea sobria y elegante que grita el "Nunca dejes de ser tú" que caracteriza al piloto mexicano.

