La noche del jueves 11 de septiembre, Sears convirtió el Museo Soumaya en una impactante pasarela, durante la celebración de “Falling in Fashion 2025”. En el evento, presentaron su campaña otoño-invierno de este año y un desfile con las propuestas más destacadas para la temporada.

La alfombra roja fue el primer punto de encuentro con las tendencias. Celebridades e influencers posaron para las cámaras con total looks de Sears, entre ellos: Geraldine Bazán, Estefanía Coppola, Mane de la Parra, Bernardo Flores, José Pablo Minor, Macarena Oz, Tammy Parra, Sury Sadai, Julián Soto y Mariazel.

“Una velada donde la moda y el arte se equilibraron para dar vida a un concepto elegante, innovador y cercano, en el que cada prenda se convirtió en un medio para expresar autenticidad, estilo y personalidad”, afirmaron en un comunicado sobre este encuentro.

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

Looks de la alfombra roja de Sears

Una de las primeras en pisar la alfombra roja en “Falling in Fashion 2025” fue la joven actriz Macarena Oz, quien combinó una espectacular falda efecto piel en tono vino con top de mangas largas con estampado de serpiente. Completó su outfit con botas altas y bolso de mano en color negro. Sobre las tendencias de su look que cree que destacarán la próxima temporada, mencionó las faldas de vinipiel y las bolsas chicas, “pero cómodas, que puedas llevar a todos lados”.

Sury Sadai confirmó que en el otoño de 2025 también se llevarán colores claros. La actriz y cantante eligió prendas blancas: un pantalón cargo satinado y un saco efecto tweed con delicados botones de perlas. Cuando le preguntamos cuál era su pieza favorita del total look Sears que vestía, nos respondió: “Yo soy fan del brillo y me encantaron los zapatos (Steve Madden)” y de esto no quedó duda, porque su clutch también presentó un brillo festivo.

Quien también se unió a la marcada tendencia de las faldas de vinipiel fue Mariazel, quien llevó una larga, negra, con cinturón doble. “Esta falda es una maravilla porque ahorita se ve muy formal, pero yo sé que me la puedo poner mañana con unos tenis, playera blanca y chamarra de mezclilla y es más informal”, mencionó sobre la versatilidad de la prenda. La combinó con una blusa con clásico estampado pata de gallo, “me pareció arriesgado porque impacta mucho y también el material de la falda; pero me pareció un look atrevido, sexy y elegante”.

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal













El ‘power suit’ tuvo como embajadora a la influencer Tammy Parra, quien llevó un traje en tono camel con pantalones de pernera amplia y blazer con doble botonadura, que complementó con botines con tacón y un accesorio ‘statement’: el cinturón, que “le da ese toque sexy”, comentó. Sobre su total look de Sears aseguró que “es muy yo, te empodera” y agregó que podría llevarse desde a la oficina hasta a una salida de noche.

“La moda es para jugar, la moda es para expresarse, nos dijo la actriz Geraldine Bazan, quien impactó en la alfombra roja con un total look efecto piel, camisa blanca con corbata y un abrigo animal print de leopardo que superpuso con estilo sobre sus hombros. A la pregunta: ¿Qué significa la corbata en tu look?, respondió: “Una mujer poderosa, que podemos ser lo queremos ser”. Resaltó que le encanta la paleta de colores que se viene para el otoño, con tonos como chocolate y burgundy, también “el animal print, que viene con todo”, dijo.

Pero no solo vimos tendencias de moda femenina. El actor Bernardo Flores vistió una hermosa combinación de tonos neutros para la temporada: negro, gris, vino. Su look está conformado por chaqueta negra efecto piel y borrego, pantalones chinos grises, suéter vino y botas. Su prenda favorita es la chamarra, “ se volvió un must para mí, la usaré todo el tiempo, me fascinó como se me ve. Te hace una forma en el cuerpo padrísima y es muy cómoda”, explicó.

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal













Mane de la Parra llevó un elegante traje con el sello de Tommy Hilfiger, con estampado de cuadros, que especialmente escogió porque “en los 90 y 2000 se usaban mucho los cuadros y me gusta revivir las modas antiguas”. Además, nos contó que eligió un traje en grises y azules porque la combinación tiene la dualidad de poder “usarlo en la tarde y usarlo en la noche”. Destacó la ventaja de que en Sears “hay muchos estilos para mucha gente: puedes escoger entre una variedad enorme de diseños y estilos”.

Tendencias destacadas en “Falling in Fashion 2025”

Con la conducción de Julián Soto inició el desfile de “Falling in Fashion 2025” en el Museo Soumaya, quien recordó algunas de las marcas que ofrece Sears a las familias mexicanas y que esa noche vimos: Apostrophe, Basel, Benetton, Carlo Corinto, Dockers, Elle Fit - For Intelligent Trainers, Fukka, GbyGuess, Generra, Haggar, J.Opus, Jeanious, Lee, Levi’s, Life Styler, Philosophy Jr., Steve Madden, Voltaire & Voltaire y Westies, entre otras.

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

En el fashion show, 40 modelos exhibieron cerca de 60 looks de diferentes estilos para la temporada otoño-invierno. “La propuesta de esta temporada refleja el espíritu innovador, elegante y accesible que distingue a Sears… Sears presentó un universo creativo pensado para quienes buscan marcar diferencia con confianza, pero también con cercanía. No se trata únicamente de seguir tendencias: Sears las crea, llevando a sus clientes una experiencia única para cada generación”, señalaron en el comunicado.

Foto: Esteban Torreblanca/ El Universal

La paleta de colores incluye tonos cafés, verdes, vinos y rojos, aunque también encontramos neutros eternos como el beige, el crema y el azul en diferentes intensidades. Las prendas abrigadoras como suéteres amplios, chamarras puffer, abrigos clásicos y piezas efecto piel tuvieron gran presencia. En la pasarela resaltaron tanto faldas midi como diseños mini con plisado. Entre la gran variedad de piezas, la marca acentúa que tiene todo para los looks en capas: “con versatilidad para transitar del día a la noche”.