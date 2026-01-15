La moda mexicana atraviesa un momento de consolidación, marcado por un diseño que articula cada vez mejor la identidad, los saberes artesanales y la responsabilidad cultural frente a un mercado global con una demanda creciente de nuevas propuestas, una evolución que se reflejó en el Premio Mexicouture y Fundación Casa de México en España.

Esta iniciativa llevó a Madrid a las ganadoras de la edición de 2025: Denisse Kuri, Concepción Orvañanos (Yakampot) y Arizbeth Fierro (cofundadora de Kuu), para participar en un programa intensivo enfocado en negocio, comunicación y desarrollo de marca. Cabe señalar que el talento de la diseñadora Montserrat Messeguer también fue reconocido en esta edición.

A finales de 2025, durante dos semanas, las diseñadoras mexicanas tomaron parte en mentorías, clases magistrales y encuentros con profesionales del ecosistema creativo español, con el objetivo de fortalecer proyectos que ya cuentan con una base ética y creativa consolidada.

Trayectorias con ética, comunidad y lenguaje propio

De acuerdo con Sara Galindo, una de las figuras más relevantes en la promoción del diseño mexicano a nivel internacional y cofundadora de Mexicouture, la selección de esta edición se centró en diseñadoras que han sostenido “una colaboración auténtica y continua con comunidades artesanas durante más de una década”. Pero más allá de la calidad estética, explica, se valoraron la ética, la responsabilidad cultural y la capacidad de construir un lenguaje contemporáneo a partir de saberes ancestrales.

Sobre una de las ganadoras, Concha Orvañanos, Galindo destaca el trabajo desarrollado principalmente con mujeres artesanas de Chiapas, así como el uso de técnicas como el telar de cintura y los bordados tradicionales: “Más que integrar la artesanía en su diseño, la coloca en el centro del relato de marca”.

En el caso Arizbeth Fierro, subraya su colaboración con comunidades wixaritari de Jalisco y Nayarit, “desde un lugar de respeto profundo y reciprocidad cultural”, logrando traducir la cosmogonía indígena en piezas contemporáneas sin diluir su significado.

En tanto, de Denisse Kuri resalta una trayectoria construida desde Puebla, en diálogo constante con comunidades de Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca, donde la cocreación real y la relación horizontal con las artesanas define cada pieza.

El Premio Mexicouture forma parte del Programa Becas Fundación Casa de México en España, en su modalidad de Desarrollo de Talento. En la imagen, la diseñadora Denisse Kuri, una de las ganadoras de la edición 2025. Foto: Instagram @mexicouture

Para la empresaria y gestora de proyectos de moda, las tres representan “lo mejor de una nueva generación de diseñadoras mexicanas: con raíz, con conciencia y con una visión global que respeta e impulsa el legado vivo de nuestros maestros artesanos”.

Leer también: El corto donde puedes conocer la colección de lencería de Sabrina OL

Aprender a mirar el negocio sin perder identidad

La experiencia en Madrid permitió a las participantes revisar sus marcas desde un ángulo más estratégico. Denisse Kuri señala que uno de los aprendizajes más significativos fue la inspiración y la perspectiva global obtenida del intercambio con diseñadores mexicanos y españoles. “Conocer cómo se están haciendo las cosas en otros contextos y regresar con una visión más amplia de lo que aún se puede construir resultó profundamente motivador”, afirma.

Ese ejercicio se tradujo en una mirada más crítica sobre su propio proyecto, ya que “el programa ayudó a entender la importancia de analizar datos del cliente, de saber cómo utilizarlos para diferenciarnos dentro de un mercado artesanal cada vez más competitivo, y de comunicar mejor el valor de lo que hacemos”, explica. A su juicio, este enfoque contribuye no solo a fortalecer cada marca, sino también a profesionalizar la industria de la moda mexicana.

Kuu fue fundada en 2014 en Guadalajara, por Martha Collignon y Arizbeth Fierro (en la imagen). Foto: Instagram @mexicouture

Para Arizbeth Fierro, el énfasis estuvo en la comunicación, dado que “el aprendizaje más significativo fue entender el poder de comunicar claro, coherente y de una manera que realmente diferencie a tu marca”. Regresó con herramientas aplicables de inmediato en Kuu, desde estructura hasta discurso: “Si una marca mexicana crece y se profesionaliza, también impulsa a que más marcas lo hagan y que la industria completa avance”.

Concha Orvañanos coincide en la importancia de la estructura, pero subraya otro punto clave: no perder de vista el origen. “El aprendizaje más significativo fue recordar por qué hacemos lo que hacemos y resignificar nuestro trabajo desde un lugar verdadero y humano”, explica, además de sumar a ello la necesidad de medir y evaluar constantemente para que cada decisión sea un paso consciente y estratégico.

Concha Ovañanos, ganadora en la edición de 2025. En 2024, reconocieron a los diseñadores Kris Goyri, Julia y Renata, Carla Fernández y Jorge Ayala. Foto: Instagram @mexicouture

Futuro del diseño mexicano

El emblemático trío de diseñadoras coincide en que contar con una visión internacional resulta indispensable. “Porque pensar solo en lo local nos limita. México tiene un talento impresionante y proyectos que merecen ser vistos en otros mercados. Como mexicana, para mí es muy importante llevar un pedazo de lo que somos a otros países”, afirma Fierro.

Por su parte, Orvañanos añade que la proyección internacional permite ampliar el contexto creativo y conectar con nuevas audiencias, mientras que Kuri subraya que entender mercados como Estados Unidos o España ayuda a tomar decisiones más informadas sobre crecimiento y posicionamiento.

Desde la perspectiva de Sara Galindo, el impacto va más allá de cada marca, al señalar que “cada diseñador que cruza fronteras lleva consigo una cadena de valor que incluye comunidades, oficios y saberes vivos”. Asimismo, explica que invertir en educación e internacionalización no solo fortalece al sector, sino que posiciona a México como un actor relevante en la conversación global de la moda.

Más que una beca, el paso por Madrid dejó claridad, herramientas y un impulso renovado. “Una experiencia profundamente inspiradora”, resume Kuri. Un ejercicio que reafirmó que la moda mexicana, cuando se construye con ética, oficio y visión, tiene mucho que decir y que aportar en el escenario internacional.

Leer también: ¡Moda hoy! llega al Franz Mayer con estilo, identidad y política

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters