La gastronomía es una de las formas más auténticas y sensoriales de conocer un destino, y Santander, en el norte de España, no es la excepción. Todos sus bocados provienen del mar Cantábrico, de sus montañas verdes y de sus valles fértiles.

Su cocina combina tradición, sencillez y conexión con el entorno natural; por eso, los productos frescos siempre son los protagonistas de su mesa, y en Menú te hablamos de ella.

Los pescados y mariscos del Cantábrico están en todas partes, son su historia, su presente y su futuro. Especies como la merluza, el bonito del norte, las anchoas, las almejas y los boquerones son emblemas de su despensa marina.

Foto: Cortesía.

De la tierra provienen las carnes de vacuno, las legumbres, papas y hortalizas cultivadas en los valles pasiegos. También abundan los productos lácteos, base de una importante tradición quesera.

Aunque todo lo que proviene del mar tiene un lugar en la mesa cántabra, la sardina, las anchoas y los boquerones merecen mención aparte, son el alma del litoral y la esencia de la cocina local.

Entre los platos típicos, el cocido montañés ocupa un lugar de honor. Elaborado con alubias blancas, berza y compango (chorizo, morcilla y tocino), representa la contundencia de la cocina de montaña.

En la costa, los platos son más ligeros, destacan los caracoles, las anchoas en salazón, y en la repostería, los sobaos pasiegos y la quesada, dulces que evocan la vida rural de los Valles Pasiegos.

Leer también: ¿Conoces el ramen de 1 kilo? Prueba el estilo Jiro en CHIDO CDMX

Bares y terrazas: gastronomía que honra los sabores del norte

En Santander, la vida se saborea entre bares, terrazas y mar. En sus tabernas es tradición servir los caracoles dentro de su concha, acompañados de varios alfileres clavados en un corcho en el centro del plato. ¿La razón? Aquí no se comen con tenedor, sino con alfiler para que no se trocen al sacarlos de su caparazón, como dicta la costumbre.

También es habitual pedir una ración de quesos, jamón, boquerones, anchoas o gildas, y disfrutarlas de pie, al ritmo de la conversación, con una caña fría (cerveza), un vermut con su rebanada de limón o una copa de vino de la casa. Esta forma de socializar es tan natural como el sonido del mar que acompaña a la ciudad.

Foto: Cortesía.

Santander presume una vasta oferta de bares y terrazas, tanto en las calles del centro histórico como a lo largo del paseo marítimo, donde la gastronomía es sinónimo de identidad. Entre los imperdibles está La Cátedra, un bar con más de cien años de historia, donde cada tapa evoca el sabor clásico de la ciudad.

Otra joya es La Bodega del Riojano, un espacio donde el arte y la cocina se dan la mano. Sus paredes están cubiertas de obras de artistas cántabros y su carta rinde homenaje a la tradición con platos como las almejas a la marinera, el rabo estofado o el solomillo al queso de Tresviso.

Para quienes prefieren un ambiente contemporáneo, el restaurante Cañadío, del chef Paco Quirós, o Días Desur, con su propuesta creativa y desenfadada, muestran cómo la nueva generación de cocineros santanderinos está reinventando los sabores del norte sin perder la esencia.

Foto: Cortesía.

El recorrido gastronómico continúa en el Mercado del Este, corazón del producto local, donde el visitante puede disfrutar del ambiente de pescaderos, queseros y charcuteros que conservan la autenticidad de la cocina cántabra.

Los templos de la alta gastronomía

Desde las tabernas tradicionales hasta los templos de alta cocina, Cantabria brilla con luz propia en la Guía Michelin 2025, al contar con cinco restaurantes galardonados que confirman su posición entre los grandes destinos gastronómicos de España.

La lista la encabeza el Cenador de Amós, con tres estrellas, símbolo de la excelencia y creatividad culinaria de Jesús Sánchez. Lo acompañan con una estrella El Serbal, La Bicicleta, Solana y La Casona del Judío, este último además distinguido con la Estrella Verde por su compromiso con la sostenibilidad.

Ubicado en una majestuosa casona indiana del siglo XIX, La Casona del Judío, en el Barrio de Monte, es un templo gastronómico donde el comensal vive una experiencia sensorial completa. Su chef, Sergio Bastard, propone un viaje culinario por la esencia de Cantabria a través del Menú Festival, de siete tiempos, donde el percebe, las anchoas, las verdinas, las gambas rojas, el bacalao y el pichón narran una historia de mar, montaña y memoria.

Leer también: Cuál es la mejor carne para hacer alambre

Centro Botín: el arte se saborea frente al mar

En pleno corazón de Santander, el Centro Botín se alza como un espacio donde el arte, la arquitectura y la gastronomía dialogan con la luz del Cantábrico. Diseñado por el arquitecto Renzo Piano, el edificio parece flotar sobre los Jardines de Pereda, reflejando la unión perfecta entre naturaleza y creación.

Su restaurante, El Muelle del Centro Botín, convierte cada visita en una experiencia multisensorial: sus cenas temáticas se inspiran en las exposiciones en curso, traduciendo colores y emociones en sabores. Actualmente, la experiencia está dedicada a Maruja Mallo, una de las figuras más singulares de la vanguardia española. Su universo surrealista inspira un menú lleno de contrastes, donde el arte se transforma en sabor y cada plato se convierte en una interpretación visual y gustativa.

El paraíso del norte de España

Entre montes verdes y la inmensidad del Cantábrico, Santander se revela como un paraíso del norte de España. Su gastronomía es orgullo local, un patrimonio vivo que une pasado y futuro en cada plato. Aquí, degustar unas anchoas de Santoña, un arroz con almejas o una quesada pasiega tras un paseo por la playa es casi un ritual.

Pero Santander es mucho más que su cocina, este destino ofrece una experiencia completa que combina historia, arte y paisaje. El Palacio de La Magdalena, el Refugio Antiaéreo de la Guerra Civil, el Centro de Arte Faro Cabo Mayor, la Catedral o la Cueva de El Pendo, Patrimonio Mundial, son solo algunos de los lugares donde el viajero puede sumergirse en la identidad profunda de la región.

Foto: Cortesía.

Entre la brisa salina, la luz del mar y el aroma a tradición, Santander invita a descubrirse despacio, con los sentidos abiertos. Porque esta ciudad no solo se visita, sino que se saborea, se contempla y se vive en cada rincón y en cada mesa.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters