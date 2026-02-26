En el corazón de la Riviera Maya, Zapote Bar se ha consolidado como uno de los cocktail bars que apuestan por una mixología con identidad, inspiración local y profundo respeto por las comunidades mayas de la región.

A cinco años de su apertura, este espacio dentro de Rosewood Mayakoba reafirma su propuesta: crear coctelería que honra ingredientes endémicos, destilados mexicanos, y la riqueza cultural del sureste del país. Y en Menú te compartimos cómo se vivió la experiencia.

¡Zapote Bar celebra 5 años desde su apertura!

El bartender chiapaneco, Salvador Guzmán, orquesta la barra de Zapote Bar, uno de los pocos cocktail bars en Riviera Maya. Un lugar que del 17 al 18 de febrero celebró 5 años de servir coctelería que busca honrar los sabores, cultura y vida de las comunidades mayas del área.

Ubicado dentro del hotel Rosewood, en Mayakoba, uno de los complejos turísticos de lujo más importantes del área, Zapote Bar reunió a Joshua Monaghan (uno de los bartenders que llevó a la cima al bar desde sus orígenes), a Nico Torres del bar True Laurel (el 17 de los 50 mejores de Norteamérica), y a Neal Bodenheimer, uno de los curadores en mixología más importantes, por su trabajo en Nueva Orleans.

Entre ellos y el equipo de Zapote, se crearon 12 cocktails únicos para el festejo del quinto aniversario del bar, los cuales se destacaron por utilizar ingredientes endémicos que homenajeron a las comunidades originarias de la península de México, así como a sus destilados más destacados, como el Pox, bebida del que Salvador es embajador por Alma Huixteca.

Entre sus paredes rodeadas de naturaleza tropical y literatura internacional, su diseño interior referencia a las salas de casas latinoamericanas. Aquí la carta de mixología actual ofrece bebidas inspiradas en cualidades de animales endémicos como el mono, la serpiente o el colibrí, representadas con ingredientes locales.

