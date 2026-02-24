El Festival Gastronómico Michoacán 2026 celebra la riqueza de la cocina tradicional mexicana que tomará las mesas de los restaurantes Azul Histórico, Condesa y Azulísimo del chef Ricardo Muñoz Zurita en la CDMX.

Este festival culinario contará con la dirección de una cocinera que ha dedicado su vida a estudiar, documentar y preservar las tradiciones gastronómicas del país, en este caso, Michoacán.

La chef Alma Cervantes encabeza esta edición con un enfoque que pone en el centro a Michoacán y su herencia a través de una investigación gastronómica que dio resultado en este festival con un menú especial.

Hoy en Menú te contamos quién es la chef invitada y qué podrás probar en esta edición dedicada a la cocina tradicional de Michoacán.

¿Quién es la chef Alma Cervantes?

Alma Cervantes es una de las voces más sólidas en la investigación y difusión de la cocina mexicana. Chef e historiadora culinaria, ha construido una trayectoria que cruza la cocina, la academia y los medios especializados.

Es autora y coeditora de diversos libros enfocados en gastronomía, además de haber sido jurado en importantes encuentros culinarios.

Desde hace más de una década forma parte de las Juntas de Gobierno de la UNAM y ha representado a México en festivales nacionales e internacionales, fungiendo como embajadora de iniciativas como Pesca con Futuro y otras.

Su línea de investigación se ha concentrado en el estudio y preservación de las cocinas tradicionales de Michoacán y Sinaloa, dos territorios que resguardan técnicas, ingredientes y rituales culinarios fundamentales para entender la identidad gastronómica del país y zonas de las cuales Alma tiene un cariño profundo.

¿Qué habrá en el Festival Gastronómico 2026

El Festival Gastronómico Michoacán 2026 no es solo un evento de degustación; es un espacio de reflexión sobre la importancia de preservar las cocinas regionales. Bajo la guía de Alma Cervantes y Ricardo Muñoz Zurita, el foco está en Michoacán, estado reconocido por su profunda tradición culinaria y por el papel central de sus cocineras tradicionales.

La propuesta gira en torno a rescatar procesos, ingredientes y recetas que forman parte del patrimonio alimentario. Desde el uso del maíz en sus múltiples expresiones hasta técnicas heredadas por generaciones, el festival se convierte en una vitrina viva de la cocina michoacana. Así como un recordatorio de que las recetas del día a día deben comunicarse, compartirse y preservarse.

Foto: Cortesía.

Pues, en palabras del chef Zurita, “Michoacán no es únicamente una región culinaria: es una de las matrices más profundas de la cocina mexicana. Su relación con el maíz, sus técnicas de cocción al fuego directo y la continuidad de sus recetarios comunitarios lo convierten en un territorio indispensable para comprender nuestra identidad gastronómica”.

¿Qué platillos se podrán probar en el Festival Gastronómico Michoacán 2026?

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el recorrido por algunos de los platillos más emblemáticos de Michoacán, preparados bajo técnicas tradicionales y con ingredientes de origen.

Foto: Cortesía.

Entre las preparaciones que podrán degustarse destacan:

Gazpacho Moreliano: ceviche de camarón sustentable con mango, kiwi, jícama y aguacate.

Uchepos: tamales tiernos elaborados con maíz fresco, de sabor ligeramente dulce, con salsa verde y crema de rancho.

Enchiladas de pato: en adobo de chile guajillo con cacahuate, servidas con encurtido de cebolla y chile perón, poro frito y crema de rancho.

Capirotada: Rebanadas de pan de masa madre tostadas y bañadas en miel de piloncillo, acompañadas con helado de macadamia.

Cada uno de estos platillos no solo representa una receta, sino una narrativa cultural: el trabajo comunitario, la milpa, el respeto por el producto y la transmisión oral del conocimiento culinario a través de investigaciones de campo reunidas y documentadas en el menú del festival.

Foto: Cortesía.

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el Festival Gastronómico Michoacán 2026?

La mejor parte es que no tendrás que salir de la ciudad para degustar los sabores más representativos de Michoacán, pues este viaje gastronómico puede emprenderse desde las mesas de Azul Restaurantes en CDMX.

¡Así es! Durante lo que resta de febrero y todo el mes de marzo, las cocinas de Azulísimo, Azul Condesa, y Azul Histórico se convierten en fogones michoacanos y no te lo vas a querer perder.

Foto: Cortesía.

