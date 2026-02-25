El mango es una fruta tropical muy apreciada por su sabor dulce y jugoso, pero ¿para qué sirve comer mango además de ser delicioso?

Esta fruta no solo es refrescante, sino que aporta una variedad de nutrientes esenciales y compuestos que pueden beneficiar tu salud de múltiples maneras.

Hoy en Menú exploramos las principales razones por las que incorporar mango en tu dieta puede ser una excelente elección.

¿Qué vitaminas tiene el mango?

De acuerdo con Healthline, el mango es una excelente fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes que contribuyen a que tu cuerpo funcione correctamente y el bienestar general.

Según Healthline, una taza de mango en cubos contiene una buena cantidad de vitamina C, que ayuda al sistema inmunológico y actúa como antioxidante para proteger las células del daño causado por los radicales libres.

Además, el mango provee vitamina A, esencial para la salud ocular y el mantenimiento de la piel y las mucosas.

Foto: Unsplash.

Este fruto también contiene vitaminas del complejo B, como folato (B9), que es fundamental para la producción de células nuevas y puede ser especialmente importante durante el embarazo.

De acuerdo con Healthy Poke, el mango aporta cantidades moderadas de vitamina E y K, las cuales tienen funciones antioxidantes y participan en la coagulación sanguínea, respectivamente.

¿Cuáles son los beneficios de comer mango?

Comer mango regularmente puede ofrecer diversos beneficios para la salud. Según Healthline, los antioxidantes presentes en el mango, como los polifenoles, pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, lo que contribuye a la prevención de enfermedades crónicas.

Además, el alto contenido de fibra dietética puede favorecer la digestión y promover la salud intestinal.

Por otro lado, de acuerdo con Healthy Poke, el mango también puede apoyar el sistema inmunológico gracias a su combinación de vitamina C y otros micronutrientes.

Algunas investigaciones, como las recogidas en PubMed, han sugerido que los compuestos bioactivos del mango podrían tener efectos positivos sobre ciertos marcadores de salud metabólica, aunque se necesita más evidencia para confirmar estos beneficios de forma concluyente.

Finalmente, el sitio Mango.org resalta que el mango no solo beneficia la digestión, sino que también puede contribuir al mantenimiento de niveles saludables de colesterol y a la salud del corazón.

¿Cuánto mango se recomienda comer?

La cantidad recomendada de mango puede variar según tus necesidades calóricas y nutricionales individuales. Según Healthline, una porción típica de mango es de aproximadamente una taza (alrededor de 165 gramos) de mango en cubos, lo cual aporta vitaminas, minerales y fibra sin excederse en calorías.

Para la mayoría de las personas, consumir una a dos porciones de fruta al día es parte de una dieta equilibrada. Healthy Poke insiste en que es importante no excederse, ya que el mango también contiene azúcar natural, y una ingesta excesiva podría no ser ideal para personas que vigilan sus niveles de glucosa en sangre.

Foto: Unsplash.

En general, integrar el mango como parte de una dieta variada y balanceada puede ayudarte a aprovechar sus beneficios sin contratiempos.

En resumen, comer mango sirve para aportar nutrientes valiosos como vitaminas A y C, fibra y antioxidantes; puede beneficiar la digestión, el sistema inmunológico y la salud general, y se recomienda consumirlo con moderación como parte de una alimentación saludable.

