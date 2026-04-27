Las carnes rojas son cortes duros que, incluso al cocinarse correctamente, conservan esa textura; aunque existen métodos como la salmuera para suavizarlas, muchas veces no hay tiempo para aplicarlos.

Por eso, el bicarbonato de sodio se convierte en una solución práctica para esos días en los que tu hambre ya no puede esperar y necesitas ablandar este alimento en menos tiempo.

Usar bicarbonato de sodio para ablandar la carne también ayuda a que no gastes demasiado gas. Foto: Unsplash

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¿Por qué el bicarbonato de sodio ablanda la carne?

El bicarbonato de sodio es un producto de cocina eficaz para suavizar la carne sin recurrir a grandes cantidades de sal ni al uso de vinagre, mismos que pueden alterar el sabor.

La chef Lindsay Mattison, en un artículo del sitio especializado Taste of Home, señala que este método sí sirve, pues cuando entra en contacto con la superficie de la carne, eleva su pH y la vuelve más alcalina. Dicho cambio permite que las fibras musculares se relajen, lo que da como resultado una textura más suave.

Además, la experta indica que su efecto es similar al de la sal en una salmuera, puesto que ambos métodos ayudan a que la carne quede tierna.

Otro beneficio es que el bicarbonato de sodio favorece la retención de agua, lo que evita que este alimento se seque durante la cocción y, a su vez, mejora el resultado tanto en sabor como en textura.

El bicarbonato de sodio, además de ablandar la carne, también tiene otros usos dentro de la cocina. Foto: Freepik

¿Cómo ablandar la carne con bicarbonato de sodio?

La técnica más sencilla es preparar una especie de salmuera con bicarbonato de sodio, lo que es ideal si tienes poco tiempo y necesitas ablandar rápidamente los cortes, incluso los más gruesos.

A diferencia de una salmuera tradicional, que puede alterar demasiado la carne, el uso del polvo no afectar en exceso su estructura. Así que prueba los siguientes pasos:

Disuelve el bicarbonato de sodio en agua

Utiliza 1 cucharadita de bicarbonato de sodio y 1/2 taza de agua por cada 340 g de carne; mezcla bien hasta que se disuelva por completo.

Remoja la carne

Coloca la carne en esta solución durante 15 minutos, lo que permite que el bicarbonato de sodio neutralice la acidez en la superficie de la carne, dando como resultado una mejor textura al cocinarse.

Enjuaga la carne

Después, retira la carne y enjuágala con agua fría para eliminar cualquier residuo de bicarbonato de sodio. No te saltes este paso, ya que es fundamental para evitar que el sabor se altere.

Cocina al gusto

Después de enjuagar, la carne está lista para prepararse según la receta que prefieras y podrás notar una diferencia en su suavidad y en la rapidez con la que se cocina.

El bicarbonato de sodio relaja las fibras de la carne. Foto: Freepik

No obstante, se recomienda usar el bicarbonato de sodio con moderación y respetar los tiempos de reposo de la carne para obtener un platillo de 10.

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