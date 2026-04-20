Si te encantan los antojitos mexicanos, estas pellizcadas rancheras son tu mejor opción para la comida de hoy. Además de su preparación rápida, son perfectas para compartir en familia por su sazón casero y muy mexicano.

Hoy te explicamos cómo lograrlas con la receta de Doña Ángela, cocinera y creadora de contenido en el canal de YouTube "De mi Rancho a Tu Cocina".

Puedes añadir un huevo estrellado a tus pellizcadas. Foto: Wikimedia Commons

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¿Cuál es el origen de las pellizcadas?

Las pellizcadas, también conocidas como picaditas, son originarias de Veracruz, esto de acuerdo con información del diccionario gastronómico Larousse Cocina.

Se trata de un antojito mexicano elaborado con masa de maíz que se moldea como una tortilla pequeña, pero con unos bordes ligeramente levantados que se forman al pellizcar la orilla, mientras que el centro es hundido.

Esa forma de “cazuelita” les da su nombre y es lo que también las distingue de los tradicionales sopes.

Además, comúnmente se untan con manteca de cerdo y se sazonan con sal. Y el relleno de la pellizcada puede ser de chicharrón con salsa y queso.

Otro ingrediente que se le puede agregar a las pellizcadas son frijoles. Foto: Wikimedia Commons

¿Cómo hacer pellizcadas rancheras con la receta de Doña Ángela?

Si ya se te antojaron unas pellizcadas,entonces toma nota para aprender a prepararlas al estilo de Doña Ángela. Su receta es rendidora y ofrece una versión similar a las de Veracruz:

Ingredientes:

150 gramos de queso panela o canasto

500 gramos de masa de maíz

4 jitomates

5 chiles serranos

2 dientes de ajo

1 trozo de cebolla

5 cucharadas de manteca de cerdo

Sal

Procedimientos:

Coloca en un comal los jitomates, los chiles serranos (sin rabo ni semillas), el ajo y la cebolla.

Asa los ingredientes hasta que queden ligeramente quemados para intensificar su sabor.

Muele en un molcajete (si no tienes esta herramienta puedes usar la licuadora) el ajo y la cebolla con un poco de sal.

Agrega los chiles serranos y continúa martajando.

Incorpora los jitomates partidos a la mitad y machaca hasta obtener una salsa homogénea.

Para las pellizcadas , forma bolitas con la masa y aplánalas hasta obtener gorditas de tamaño mediano.

, forma bolitas con la masa y aplánalas hasta obtener gorditas de tamaño mediano. Colócalas en el comal (o en la sartén) y cuécelas por ambos lados.

Retira las tortitas del comal y, mientras aún estén calientes, pellizca los bordes para evitar que el relleno se salga.

Regresa las pellizcadas al comal.

Añade un poco de manteca encima y deja que se derrita con el calor.

Agrega una pizca de sal.

Coloca un poco de salsa sobre cada pieza de las pellizcadas .

. Espolvorea queso a tu gusto.

Sirve y disfruta.

Así de fácil puedes disfrutar unas pellizcadas rancheras con todo el sabor de "De mi Rancho a Tu Cocina", pues prepararlas también es una forma de consentirte con un antojito de nuestro país.

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