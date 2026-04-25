La salsa inglesa, también conocida como Worcestershire sauce, es el sazonador más común en la cocina y tenerla en la alacena es básico. Y es que si un alimento no está bien condimentado, difícilmente nos sentiremos satisfechos con nuestro platillo.

Pero aunque su uso es muy popular, muchas personas desconocen los ingredientes de los que está hecha. Si tú también te lo has preguntado, en Menú te damos la respuesta.

La salsa inglesa sazona y realza el sabor de los alimentos. Foto: Unsplash

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¿Qué contiene la salsa inglesa?

De acuerdo con el blog de las marcas Frenchs, Crosse & Blackwell y Lea & Perrins, los principales ingredientes de la salsa inglesa son:

Agua.

Vinagre.

Sal yodada.

Puré de manzana y tamarindo.

Azúcar.

Condimentos como cebolla y ajo en polvo.

Proteína vegetal de trigo.

Y otros compuestos como glutamato monosódico.

Por todos estos ingredientes, la salsa inglesa adquiere un sabor intenso salado y ligeramente ácido. Además es importante mencionar que sus componentes pueden variar según la marca.

La salsa inglesa se distingue por su sabor salado y ligeramente ácido. Foto: Unsplash

¿En qué otros alimentos se utiliza la salsa inglesa?

Esta salsa es altamente versátil, por lo que su uso no es exclusivo para sazonar o marinar carnes. Según el blog de recetas de Nestlé, otros alimentos a los que se añade son:

Frutas y verduras, para realizar su sabor y añadir profundidad.

Sopas, para darles un perfil umami.

Ensaladas, para balancear todos los ingredientes como los frutos secos, las aceitunas, las verduras de hoja verde, etcétera.

Quesos, debido a que son grasos y la acidez del vinagre corta esa pesadez, haciéndolo más ligero al paladar.

Bebidas alcohólicas.

No se recomienda el consumo excesivo de la salsa inglesa. Foto: Unsplash

¿Qué tan recomendable es comer salsa inglesa?

Pese a sus múltiples usos en la cocina, la organización El Poder del Consumidor indica que cerca del 16% de la composición de la salsa inglesa son azúcares añadidos (piloncillo y azúcar normal), por lo que no se recomienda abusar de su consumo.

Y debido que se vende como sazonador, ese porcentaje de azúcar es demasiado alto.

También contiene grandes cantidades de sodio, lo que puede afectar la salud de las personas con hipertensión y enfermedades renales.

La última consideración es su aporte de glutamato monosódico, otro elemento que pone en riesgo la salud por sus aditivos citotóxicos y colorantes artificiales.

Conocer de qué está hecha la salsa inglesa permite entender mejor su versatilidad, su importancia en la gastronomía mundial y hasta cuidar tu salud, sin dejara fuera de tus recetas.

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