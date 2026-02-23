Alerta por vientos fuertes en CDMX; Protección Civil emite recomendaciones de seguridad

La Ciudad de México enfrenta una jornada de inestabilidad atmosférica caracterizada por ráfagas de viento que oscilan entre los 50 y 59 km/h.

Ante este escenario, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emite una alerta para que la población adopte medidas preventivas inmediatas.

El fenómeno meteorológico, que suele presentarse por transiciones de temperatura o sistemas de baja presión, representa un riesgo directo para la integridad física y el patrimonio de los habitantes debido a la posible caída de árboles, lonas y anuncios espectaculares.

Medidas de prevención en el hogar y protección individual

La seguridad comienza en el entorno privado para evitar que objetos proyectados por el viento causen daños a terceros. Según la SGIRPC, es fundamental "cerrar puertas y ventanas" que puedan azotarse o romperse por la presión del aire. De acuerdo con los manuales de la Federal Emergency Management Agency (FEMA), asegurar el perímetro de la vivienda reduce significativamente la probabilidad de daños estructurales menores. La recomendación oficial incluye retirar de azoteas y balcones cualquier objeto suelto, tales como macetas, toldos, antenas o basura acumulada, ya que estos elementos funcionan como proyectiles peligrosos bajo rachas de viento de esta magnitud.

En cuanto a la protección personal, las autoridades sugieren a los ciudadanos "cubrir nariz y boca", además de proteger los ojos, ante el incremento de partículas de polvo en el aire. De acuerdo con la World Meteorological Organization (WMO), las ráfagas intensas en entornos urbanos tienden a levantar contaminantes y residuos que afectan las vías respiratorias. Asimismo, la SGIRPC hace especial énfasis en el resguardo de las mascotas en zonas seguras y pide a la población "evitar subir a lugares altos" (como andamios, azoteas o cornisas) mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Seguridad en la vía pública y conducción preventiva

El tránsito por la ciudad requiere una vigilancia constante del entorno para identificar amenazas potenciales. Protección Civil recomienda a los peatones "alejarse de estructuras inestables", tales como postes de luz, vallas publicitarias y anuncios espectaculares. De acuerdo con el National Weather Service (NWS) de los Estados Unidos, los árboles de gran altura y con follaje denso representan el mayor riesgo de desplome durante vientos superiores a los 50 km/h.

Por ello, se instruye evitar caminar por zonas arboladas o con cableado aéreo que presente oscilaciones violentas.

Para quienes se desplazan en vehículos motorizados, la SGIRPC sugiere "conducir con precaución", lo cual implica reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre automóviles.

Las ráfagas laterales pueden comprometer la estabilidad de los vehículos, especialmente de aquellos con mayor superficie de contacto como camiones o camionetas. En caso de emergencia, las autoridades mantienen habilitadas las líneas de atención del 911, Locatel (55-5658-1111) y el número directo de la SGIRPC (55-5683-2222).

La respuesta institucional depende en gran medida de los reportes ciudadanos oportunos sobre ramas caídas o estructuras a punto de colapsar.

La prioridad institucional se centra en evitar accidentes en la vía pública y asegurar los entornos domésticos mediante acciones de mitigación básicas pero efectivas.

