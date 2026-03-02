Santa Fe Klan brinda apoyo a niño para prótesis; "Échele ganas y no se agüite", dice

El pasado 25 de febrero el rapero y compositor mexicano de 26 años Ángel Quezada, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, conmovió a cientos de fanáticos en redes sociales tras responder al llamado de ayuda de un pequeño seguidor de nombre Miguelito, del municipio de Ocampo en Guanajuato.

El menor de 2 años de edad se volvió viral en TikTok gracias a un video en el que pide el apoyo del cantante para conseguir prótesis para sus manitas. "Santa Fe yo quiero que me pongas mis manitas y, si puedes, quiero que me regales una bici con llantitas de Hulk", explica en la grabación.

En el video, Miguel muestra sus dos muñones y solicita el apoyo del cantante para "tener sus manitas", debido a que padece una condición congénita que afecta sus manos y pies. "Estas son mis manos... Quiero mis manitas moradas, ayúdame", expresó con un tono inocente, refiriéndose al color de los aparatos.

Lee también: ¿Qué ver en marzo?; estás son las series y películas que llegan a Netflix este mes

Santa Fe Klan: con el corazón en su comunidad

Luego de algunos días de silencio, el rapero mexicano respondió y contactó a la familia de Miguel. En algunas de las grabaciones, compartidas principalmente por la cuenta Guanajuato Cultura MX en la plataforma de Instagram, se ve al cantante junto a Susana Jaso, su madre, conviviendo con el menor en su casa en Guanajuato.

En un video en específico, el rapero le comenta a Miguel que en los próximos días se le tomarán las medidas para mandar a fabricar dos manos protésicas, con el objetivo de que la movilidad del menor mejore y con ello, su calidad de vida. "Échele ganas, no se agüite. Que chido que tienes mucha actitud y eres un niño feliz a pesar de todo", dijo.

Ángel también respondió a su segunda petición y le llevó algunos obsequios, entre ellos una bicicleta con rueditas azul con negro y grabada con el nombre del rapero; una figura de acción del superhéroe de Marvel, Hulk; dos carros eléctricos de juguete, ropa y un par de tenis. También le ofreció a su familia un aporte económico.

Lee también: Shakira conquista el Zócalo; el concierto de la colombiana deja lluvia de memes en redes

La convivencia no faltó, pues, en algunas fotografías y grabaciones compartidas por otros testigos se ve al cantante jugando a la pelota con Miguel y compartiendo con él un almuerzo. El rapero también aprovechó la oportunidad para cantarle al menor uno de sus temas musicales, "Debo de Entender", colaboración con Neto Peña y Yoss Bones.

"Me gusto haberte conocido y aquí estamos, aquí tienes un amigo cuando quieras", espetó Ángel en un tono de compañerismo, demostrando su compromiso por pagar un par de prótesis de manos para el menor. Finalmente, al despedirse ambos compartieron una conmovedora escena, en la que Miguel persigna y bendice al cantante.

Como era de esperarse, usuarios reaccionaron al gesto altruista del artista y aplaudieron su iniciativa de apoyar a personas en situación vulnerable, enfatizando en su humildad y bondad. "Bendiciones por ser tan generoso con la gente", "Él es una persona tan linda, irradia esa vibra, que dichosos los que tienen el placer de conocerle", escriben.

El rapero mexicano conmovió a sus seguidores con este noble gesto de apoyo. Foto: Facebook "Guanajuato Cultura MX"

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm