Shakira conquista el Zócalo; el concierto de la colombiana deja lluvia de memes en redes

La noche del 1 de marzo, la cantante colombiana, Shakira, encendió la plancha de la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con su concierto gratuito.

Por más de dos horas, la artista, conocida por hits como "Antología" y "Las de la intuición", cantó y bailó con alrededor de 400 mil personas, rompiendo también el récord de asistencia de cualquier espectáculo para el público del Zócalo y confirmando su conexión con los fans mexicanos.

Entre música, gritos y furor, la loba agradeció en todo momento la presencia del masivo público, dejando una noche memorable en la historia de la capital del país: "Gracias por toda la emoción y alegría que me han hecho vivir, siempre tan acompañada, tan querida, tan comprendida. No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada mexicana. Hoy aquí en el Zócalo y siempre, somos uno".

Concierto de Shakira en el Zócalo Capitalino de la CDMX (01/03/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Usuarios celebran el concierto gratuito de Shakira con la mejor ola de memes

Como era de esperarse, a través de redes sociales, cientos de usuarios comentaron el concierto de la cantante colombiana. Entre halagos, emoción, y alguna que otra crítica, los internautas incluyeron el toque de comedia, dejando una ola de memes en plataformas como X, Instagram y Facebook.

Memes del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo. Foto: X

Algunos usuarios hicieron mención a las personas que llegaron a acampar días antes para poder ver a la cantante en primera fila.

Shakira oliendo a los de las primeras filas que llevan 2 días acampando. #ShakiraEnElZocalo pic.twitter.com/ToOdWfif0N — West End Pute (@dre_pute) March 2, 2026

Aquellos que no pudieron asistir al Centro Histórico, se burlaron de la calidad de las transmisiones en vivo que se hicieron del show.

Memes del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo. Foto: X

Otros internautas comentaron sobre la cantidad de personas que asistieron con la clásica peluca, alusiva al icónico video musical de "Las de la intuición".

Memes del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo. Foto: X

Memes del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo. Foto: X

También hubo quienes hicieron mención a temas políticos.

Memes del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo. Foto: X

Otros usuarios tomaron como comedia el entusiasmo de los mexicanos por el concierto de Shakira, aún con importantes eventos ocurriendo alrededor del mundo.

*3a guerra mundial, mundo acabando, país em caos há menos de uma semana*



Mexicanos hoje:pic.twitter.com/gpvYgSjWf4 — Binho do Jurídico Shakira 🇧🇷 #SHAKICABANA (@ShakJuridico) March 1, 2026

Los internautas también se burlaron del cómico momento en el que el publico mexicano confundió a la imitadora Shakibecca, con la cantante.

Lo bueno de esta situación es que si por algún motivo hubiese un atentado en algún lugar dónde estuviese Shakira, ella serviría como doble para mitigar el impacto y de una vez por todas que sirva de algo jaja https://t.co/FuSBpo7lxY pic.twitter.com/CCO4wf7DZy — falsaComoLaOgroG (@FalsaOgroG) March 2, 2026

