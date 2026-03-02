Shakira conquista el Zócalo; el concierto de la colombiana deja lluvia de memes en redes

Más Información
La noche del 1 de marzo, la cantante colombiana, Shakira, encendió la plancha de la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con su concierto gratuito.
Por más de dos horas, la artista, conocida por hits como "Antología" y "Las de la intuición", cantó y bailó con alrededor de 400 mil personas, rompiendo también el récord de asistencia de cualquier espectáculo para el público del Zócalo y confirmando su conexión con los fans mexicanos.
Entre música, gritos y furor, la loba agradeció en todo momento la presencia del masivo público, dejando una noche memorable en la historia de la capital del país: "Gracias por toda la emoción y alegría que me han hecho vivir, siempre tan acompañada, tan querida, tan comprendida. No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada mexicana. Hoy aquí en el Zócalo y siempre, somos uno".
Usuarios celebran el concierto gratuito de Shakira con la mejor ola de memes
Como era de esperarse, a través de redes sociales, cientos de usuarios comentaron el concierto de la cantante colombiana. Entre halagos, emoción, y alguna que otra crítica, los internautas incluyeron el toque de comedia, dejando una ola de memes en plataformas como X, Instagram y Facebook.
Algunos usuarios hicieron mención a las personas que llegaron a acampar días antes para poder ver a la cantante en primera fila.
Aquellos que no pudieron asistir al Centro Histórico, se burlaron de la calidad de las transmisiones en vivo que se hicieron del show.
Otros internautas comentaron sobre la cantidad de personas que asistieron con la clásica peluca, alusiva al icónico video musical de "Las de la intuición".
También hubo quienes hicieron mención a temas políticos.
Otros usuarios tomaron como comedia el entusiasmo de los mexicanos por el concierto de Shakira, aún con importantes eventos ocurriendo alrededor del mundo.
Los internautas también se burlaron del cómico momento en el que el publico mexicano confundió a la imitadora Shakibecca, con la cantante.
