Así puedes hacer un exfoliante natural; presume una piel suave y tersa

Credencial para Servicio Universal de Salud; ¿qué documentos se necesitan para el trámite?

Luna de Gusano 2026: ¿cuándo se podrá ver la luna llena de marzo?; consulta aquí

Grok, IA de X comete error algorítmico al dar como falsa una noticia; Agencia EFE responde

⁠5 plantas de cuidado fácil que debes tener según la NASA

Cuidar la piel no siempre requiere productos costosos ni fórmulas complicadas, ya que existen otros métodos naturales y accesibles. La ayuda a retirar las células muertas de la superficie cutánea y hace que la piel luzca más suave, luminosa y preparada para absorber mejor los productos hidratantes.

Por ello, incorporar en la rutina de belleza diaria puede ser una alternativa sencilla y económica para mantener la piel suave y tersa. La clave está en la constancia y en elegir ingredientes adecuados para tu tipo de piel.

No obstante, la organización dermatológica American Academy of Dermatology (AAD) advierte que no todos los métodos o ingredientes son adecuados para todas las personas, pues pueden provocar irritación en pieles sensibles.

Renueva tu piel con este exfoliante casero de sal marina y aceite de coco. Fuente: Freepik.
¿Por qué es importante exfoliar la piel?

De acuerdo con el portal digital de la Clínica Dermatológica Internacional, la exfoliación ayuda a retirar impurezas y células muertas que se acumulan en la superficie. Este proceso favorece una mejor absorción de cremas hidratantes, mejora la textura y aporta un aspecto más uniforme.

Asimismo, ayuda a estimular la circulación sanguínea, promueve un brillo saludable a través de la oxigenación de la piel y previene la aparición de granos y espinillas, así como la obstrucción de poros. Sin embargo, los especialistas recomiendan no hacerlo más de una o dos veces por semana para evitar irritaciones, dependiendo del tipo de piel: grasa, seca o sensible.

Receta de exfoliante natural de azúcar y miel

De acuerdo con el portal digital de Palmolive México, esta es una opción para exfoliar tu piel con ingredientes naturales:

Ingredientes:

  • 2 cucharadas de azúcar (blanca o morena)
  • 1 cucharada de miel natural
  • 1 cucharadita de aceite de oliva o aceite de coco. También puedes añadir almendra pulverizada.

Preparación:

  • Mezcla todos los ingredientes en un recipiente limpio hasta obtener una pasta homogénea.
  • Aplica sobre la piel limpia y húmeda con movimientos circulares suaves.
  • Masajea durante 1 o 2 minutos.
  • Enjuaga con agua tibia, seca la piel con una toalla limpia, dando palmadas suaves y aplica tu crema hidratante habitual.

La miel aporta propiedades hidratantes y acelera el proceso de renovación celular, mientras que el azúcar actúa como exfoliante natural y el aceite ayuda a nutrir la piel.

Foto: Pexels
Opción para piel sensible: avena y yogur

Si tu piel es delicada, puedes probar una mezcla más suave:

Ingredientes:

  • 2 cucharadas de avena molida
  • 2 cucharadas de yogur natural sin ázucar

Preparación:

  • Mezcla ambos ingredientes hasta obtener una pasta cremosa.
  • Aplica sobre la piel limpia y húmeda.
  • Masajea con movimientos circulares muy suaves durante 30 a 60 segundos.
  • Deja actuar 2 a 3 minutos.
  • Enjuaga con agua tibia y aplica una crema hidratante.

La avena ayuda a calmar la piel y reducir el enrojecimiento; es un exfoliante antiinflamatorio ideal para piel sensible, mientras que el yogur aporta ácido láctico, que favorece una exfoliación ligera, sin necesidad de fricción intensa.

Recomendaciones importantes

  • Realiza una pequeña prueba en el antebrazo antes de aplicar cualquier mezcla en el rostro.
  • Evita exfoliar si tienes heridas, irritación o quemaduras solares.
  • Hidrata siempre la piel después del procedimiento. También aplica protector solar para cuidar la barrera cutánea.
  • Si tienes alguna condición dermatológica, consulta a un especialista.
Conoce los beneficios de exfoliar tu piel
