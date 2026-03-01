Así puedes hacer un exfoliante natural; presume una piel suave y tersa

Más Información
Cuidar la piel no siempre requiere productos costosos ni fórmulas complicadas, ya que existen otros métodos naturales y accesibles. La exfoliación ayuda a retirar las células muertas de la superficie cutánea y hace que la piel luzca más suave, luminosa y preparada para absorber mejor los productos hidratantes.
Por ello, incorporar exfoliantes naturales en la rutina de belleza diaria puede ser una alternativa sencilla y económica para mantener la piel suave y tersa. La clave está en la constancia y en elegir ingredientes adecuados para tu tipo de piel.
No obstante, la organización dermatológica American Academy of Dermatology (AAD) advierte que no todos los métodos o ingredientes son adecuados para todas las personas, pues pueden provocar irritación en pieles sensibles.
¿Por qué es importante exfoliar la piel?
De acuerdo con el portal digital de la Clínica Dermatológica Internacional, la exfoliación ayuda a retirar impurezas y células muertas que se acumulan en la superficie. Este proceso favorece una mejor absorción de cremas hidratantes, mejora la textura y aporta un aspecto más uniforme.
Asimismo, ayuda a estimular la circulación sanguínea, promueve un brillo saludable a través de la oxigenación de la piel y previene la aparición de granos y espinillas, así como la obstrucción de poros. Sin embargo, los especialistas recomiendan no hacerlo más de una o dos veces por semana para evitar irritaciones, dependiendo del tipo de piel: grasa, seca o sensible.
Receta de exfoliante natural de azúcar y miel
De acuerdo con el portal digital de Palmolive México, esta es una opción para exfoliar tu piel con ingredientes naturales:
Ingredientes:
- 2 cucharadas de azúcar (blanca o morena)
- 1 cucharada de miel natural
- 1 cucharadita de aceite de oliva o aceite de coco. También puedes añadir almendra pulverizada.
Preparación:
- Mezcla todos los ingredientes en un recipiente limpio hasta obtener una pasta homogénea.
- Aplica sobre la piel limpia y húmeda con movimientos circulares suaves.
- Masajea durante 1 o 2 minutos.
- Enjuaga con agua tibia, seca la piel con una toalla limpia, dando palmadas suaves y aplica tu crema hidratante habitual.
La miel aporta propiedades hidratantes y acelera el proceso de renovación celular, mientras que el azúcar actúa como exfoliante natural y el aceite ayuda a nutrir la piel.
Opción para piel sensible: avena y yogur
Si tu piel es delicada, puedes probar una mezcla más suave:
Ingredientes:
- 2 cucharadas de avena molida
- 2 cucharadas de yogur natural sin ázucar
Preparación:
- Mezcla ambos ingredientes hasta obtener una pasta cremosa.
- Aplica sobre la piel limpia y húmeda.
- Masajea con movimientos circulares muy suaves durante 30 a 60 segundos.
- Deja actuar 2 a 3 minutos.
- Enjuaga con agua tibia y aplica una crema hidratante.
La avena ayuda a calmar la piel y reducir el enrojecimiento; es un exfoliante antiinflamatorio ideal para piel sensible, mientras que el yogur aporta ácido láctico, que favorece una exfoliación ligera, sin necesidad de fricción intensa.
Recomendaciones importantes
- Realiza una pequeña prueba en el antebrazo antes de aplicar cualquier mezcla en el rostro.
- Evita exfoliar si tienes heridas, irritación o quemaduras solares.
- Hidrata siempre la piel después del procedimiento. También aplica protector solar para cuidar la barrera cutánea.
- Si tienes alguna condición dermatológica, consulta a un especialista.
