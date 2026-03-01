Luna de Gusano 2026: ¿cuándo se podrá ver la luna llena de marzo?; consulta aquí

Este domingo cientos de mexicanos se prepararon para darle la bienvenida al mes de marzo con el mejor ánimo y grandes expectativas. Este mes, el cielo será testigo de diversos espectáculos astronómicos, convirtiéndose en la oportunidad perfecta para aquellos amantes de la astronomía y fanáticos de eventos celestes.

La Luna de Gusano es el nombre tradicional que recibe la luna llena de marzo y marca la transición del invierno a la primavera en el hemisferio norte. Este fenómeno astronómico es uno de los más esperados del mes, ya que simboliza el renacimiento de la naturaleza y el aumento gradual de las temperaturas.

¿Cuándo ver la Luna de Gusano?

La Luna llena de marzo, conocida como Luna de Gusano, podrá observarse este martes 3 de marzo. Su punto máximo de iluminación ocurrirá durante la madrugada, aunque será visible desde la noche anterior y durante las primeras horas del día, alrededor de las 05:38 horas.

La Luna de Gusanos es un fenómeno natural que ocurre cada año, y será visible este fin de semana. / Foto: Unsplash

Este año, la Luna llena de marzo coincide además con un eclipse lunar total, un fenómeno que teñirá el satélite natural de la Tierra de un color rojo intenso carmesí, generando un efecto visual conocido como Luna de Sangre. Este evento tendrá lugar desde la noche del lunes 2 y parte de la madrugada del 3 de marzo.

Como ocurre con cualquier Luna llena, el mejor momento para verla será justo después del atardecer, cuando aparece en el horizonte con un tono más anaranjado debido a un efecto óptico de la atmósfera. Además, la Luna llena se verá a simple vista alrededor de tres noches, del 2 al 4 de marzo.

¿Por qué se llama así y cuál es su significado?

El nombre proviene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes asociaban esta luna con la época en que el suelo comenzaba a descongelarse y reaparecían los gusanos de tierra, señal clara de que la primavera estaba cerca y las aves regresarían pronto para alimentarse.

Para muchas culturas, la Luna de Gusano representa el despertar de la naturaleza luego del invierno. Foto: StarWalk

Además de su valor astronómico, la Luna de Gusano tiene un significado cultural relacionado con renovación, crecimiento y nuevos comienzos. En interpretaciones espirituales es un momento para limpiar lo que está estancado, simplificar rutinas y hacer espacio para un crecimiento nuevo.

¿Cómo observar la Luna llena de marzo?

Para disfrutar mejor la Luna de Gusano:

Busca un lugar alto y despejado, con poca contaminación lumínica y alejado de edificios altos que puedan obstruir tu vista.

y alejado de edificios altos que puedan obstruir tu vista. Observa hacia el horizonte este al momento del anochecer, en dirección a la constelación de Leo.

este al momento del anochecer, en dirección a la No necesitas telescopio; puede apreciarse a simple vista.

Si cuentas con binoculares, podrás distinguir mejor sus cráteres y relieves.

Fases de la Luna en marzo 2026

De acuerdo con el calendario lunar del Instituto Geográfico Nacional (IGN), las fases de marzo 2026 son:

Luna llena: 3 de marzo

Cuarto menguante: 11 de marzo

Luna nueva: 19 de marzo

Cuarto creciente: 25 de marzo

