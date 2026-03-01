Las plantas dentro de un hogar cumplen funciones de decoración que le aportan un toque de color, frescura y vida a cualquier espacio cerrado.

No obstante, un estudio de la NASA reveló que hay plantas que también conviene tener en interiores, pues ayudan a purificar el aire del ambiente en estos espacios.

Un plus, es que todas estas especies son resistentes y de cuidados sencillos, por lo que si no te consideras especialmente dotado con las plantas, no tendrás mucho problema.

Lee también Temporada de jacarandas: ¿cómo llegó el árbol a las calles de la CDMX?; aquí te lo decimos

Plantas que además de hermosas purifican el aire de tu hogar

5 plantas que debes tener en casa, según la NASA

Teléfono o Potus (Epipremnum aureum)

El potus o poto, popularmente conocido como teléfono o monstera, es un clásico de las plantas de interior. Su follaje verde y brillante no solo añade un toque de frescura a cualquier espacio, sino que también se le atribuye la capacidad de absorber contaminantes como formaldehído, xileno y benceno, algunos de los más comunes en ambientes cerrados.

Esta planta trepadora es de las más fáciles de cuidar: requiere luz indirecta y riego moderado, lo que la hace ideal para principiantes.

Teléfono. Foto: Canva

Lengua de suegra (Sansevieria trifasciata)

Conocida por ser resistente y de fácil cuidado, la lengua de suegra es una de las plantas más recomendadas para quienes no tienen mucha experiencia con el mantenimiento de plantas.

Puede tolerar luz baja y riego esporádico, y se le atribuye la capacidad de capturar toxinas como benceno, xileno y formaldehído. Otra ventaja es que libera oxígeno incluso por la noche, por lo que muchas personas la colocan en dormitorios.

Lee también ¿Qué significa que los pájaros canten en tu casa o jardín?; descubre el verdadero significado

Lengua de suegra. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Palmera de Bambú (Chamaedorea seifrizii)

La Palmera de bambú es una planta más voluminosa, que puede alcanzar hasta tres metros en interiores si se le da el espacio adecuado.

Su aspecto tropical la hace un elemento decorativo interesante en cuartos amplios o esquinas luminosas, y su follaje también ha sido señalado como útil para filtrar compuestos como formaldehído y amoníaco en el aire.

Palma de bambú. Foto: casagardena.hn

Sábila (Aloe Vera)

El aloe vera es excelente para filtrar el aire interior. Esta planta tiene la capacidad para absorber toxinas comunes como el formaldehído y el benceno.

Además, libera oxígeno y absorbe dióxido de carbono durante la noche, lo que ayuda a mejorar la calidad del sueño, haciéndola una excelente opción para los interiores.

Sábila. Foto: Canva

Árbol de caucho (ficus robusta)

El Árbol del caucho o ficus es una planta de mayor porte, ideal para quienes cuentan con espacio suficiente en casa.

No solo puede dar un toque imponente a la decoración, sino que también es apreciado por su capacidad para filtrar formaldehído del ambiente interior. Además, al tener un alto índice de transpiración, también puede ayudar a mantener niveles de humedad más agradables en el aire.

Árbol del caucho. Foto: Pistilo y Gracia

También te interesará:

Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu