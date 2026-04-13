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Bogotá. El presidente de , Gustavo Petro, acusó este lunes a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, de "entregar la frontera a la mafia", en plena crisis bilateral por la guerra arancelaria, y advirtió del riesgo de que las organizaciones criminales se hagan con el control de la zona limítrofe.

"La frontera no puede caer en manos de la mafia. Lo que está haciendo es entregar la frontera a manos de la mafia", afirmó Petro durante un consejo de ministros celebrado en Ipiales, localidad fronteriza con Ecuador.

El mandatario cuestionó además decisiones tomadas por el gobierno ecuatoriano en relación a Colombia, como el cierre del puente internacional sobre el río San Miguel para reforzar la seguridad.

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Las declaraciones del mandatario colombiano elevan el tono de la confrontación entre ambos países, que atraviesan su peor momento en años tras una escalada comercial y política que ha incluido el aumento de aranceles hasta el 100%.

El conflicto se ha visto agravado por reproches cruzados sobre la lucha contra el narcotráfico y el control de la frontera común, de 586 kilómetros, históricamente afectada por la presencia de grupos armados y economías ilegales.

En ese contexto, Petro insistió en que una combinación de factores económicos, como las decisiones arancelarias y la dinámica del dólar, junto con la acción de redes criminales, está deteriorando las condiciones en la frontera y aumentando el riesgo de que estas organizaciones consoliden su control territorial.

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"Cuando (Noboa) impide pasar las tractomulas (camiones) con mercancía legal, le está entregando el comercio al contrabando", señaló, al advertir que "el cierre de la frontera no detiene el comercio, lo vuelve ilegal" y que estas dinámicas facilitan el lavado de dinero del narcotráfico y el control territorial por parte de mafias.

Petro advirtió que, sin una respuesta coordinada, el deterioro de la relación bilateral puede terminar favoreciendo a las mafias que operan en la región fronteriza.

La semana pasada, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong, en respuesta a unos comentarios de Petro, que llamó "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, y Colombia hizo lo mismo con su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, luego de que Ecuador elevara del 50 al 100 % los aranceles a los productos colombianos.

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