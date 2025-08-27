Más Información

Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice

Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo

Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala

Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Nuevo hospital en Guerrero no puede hacer ni análisis

Nuevo hospital en Guerrero no puede hacer ni análisis

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos planea reducir la duración de los para estudiantes, visitantes de intercambio cultural y periodistas, según se desprende de la versión preliminar de una norma propuesta por el (DHS) presentada este miércoles en el Registro Federal.

El documento, al que accedió EFE, recoge que, aunque con excepciones, se establece un máximo de cuatro años para personas con visa F (estudiantes) y con visa J (visitantes de intercambio cultural), salvo que su programa dure menos, y uno de 240 días para periodistas, con visa I.

Una vez superado ese límite, los que se acojan a los permisos F y J tendrán que solicitar una extensión, permitiendo la Administración llevar a cabo un control más exhaustivo.

Los permisos para los periodistas también serán prorrogables mientras dure la actividad. Estos podrán seguir trabajando para la misma empresa mientras su proceso de extensión esté pendiente, aclaran.

Lee también

Los estudiantes de posgrado no podrán cambiar de estudios cuando estén acogidos a este visado y tendrán solo 30 días para salir de EU cuando acaben su formación, hasta ahora son 60.

Y los estudiantes de programas para aprender inglés no podrán estar más de 24 meses en el país con ese visado.

¿Visas de EU subirán de precio?

Una de las excepciones de los visados será para los trabajadores en medios de comunicación procedentes de China, ellos solo tendrán una estancia permitida de 90 días. También los podrán prorrogar, pero sus condiciones serán más estrictas.

La iniciativa avanza que durante 10 años, tanto aquellos que deseen una de estas visas como las escuelas y programas de intercambio verán costos adicionales a los actuales.

"DHS estima los costos anualizados totales en un rango de 390.3 millones de dólares a 392.4 millones de dólares (con tasas de descuento del 3% y 7%, respectivamente), considerando tanto partes de EU como extranjeras", apunta.

Esta propuesta se someterá a un proceso de revisión durante 30 días en el que se podrán recibir comentarios y más adelante seguirá su curso.

Lee también

En 2020, al final de su primer mandato, el presidente, Donald Trump, presentó una iniciativa similar pero no llegó a entra en vigor porque se acabó su periodo en el poder y su sucesor y predecesor, el expresidente Joe Biden, no siguió adelante.

La semana pasada, la Administración Trump lanzó un proceso para revisar a más de 55 millones de personas con visas activas, buscando posibles violaciones que puedan derivar en revocaciones o deportaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Día del Abuelo 2025: INAPAM celebra a los adultos mayores con estos descuentos y beneficios. Foto: Adobe/ INAPAM

Día del Abuelo 2025: INAPAM celebra a los adultos mayores con estos descuentos y beneficios

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Este es el NUEVO REQUISITO en el trámite de visa americana a partir de septiembre

¿El 1 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo. Foto: iStock

¿El 1 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Infonavit y Vivienda del Bienestar: así puedes solicitar tu casa con 2 recámaras, baño y estacionamiento. ¿Cuánto cuesta? Foto: Adobe / Secretaria de Bienestar / Infonavit

Infonavit y Vivienda del Bienestar: así puedes solicitar tu casa con 2 recámaras, baño y estacionamiento. ¿Cuánto cuesta?

Universal Horror. Foto: Cortesía Choose Chicago

Chicago será el nuevo epicentro del horror con la llegada de Universal Horror Unleashed