Más Información

Eduardo Cerdán, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero

Eduardo Cerdán, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero

Inicia Filuni, la feria del libro universitario que abre sus puertas a Chile

Inicia Filuni, la feria del libro universitario que abre sus puertas a Chile

FOTOS: Huei Tzompantli revela nueva información sobre la cosmovisión de los mexicas

FOTOS: Huei Tzompantli revela nueva información sobre la cosmovisión de los mexicas

Reúnen en un libro 12 historias de quema de libros en México

Reúnen en un libro 12 historias de quema de libros en México

“Estar en México es participar de la cultura y el español”: Adam Blumenthal

“Estar en México es participar de la cultura y el español”: Adam Blumenthal

Arranca hoy la Feria del Libro en la UNAM

Arranca hoy la Feria del Libro en la UNAM

La salud de se convirtió en tema de preocupación, luego de que la revista TvNotas asegurara que la primera actriz había sido internada de emergencia por un presunto daño neurológico.

Una supuesta amiga cercana afirmó a la revista que, el pasado 20 de agosto, habría sufrido una fuerte crisis de ansiedad y, tras varios exámenes médicos, le detectaron una baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico.

Ahora, De las Nieves hizo uso de sus redes sociales, donde publicó un video para poner un alto a los rumores y dar detalles sobre su estado de salud.

Lee también

La primera actriz, a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó un video en el que se le puede ver con buen semblante y perfectamente consciente.

"¿Qué tal, amigos? Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas,, haciendo mis cosas... en fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la estén pasando tan bien, como la estoy pasado yo", dijo.

Estas imágenes fueron acompañadas por un breve mensajes en el que, si bien no confirmó su supuesta hospitalización, sí abordó la crisis de salud y dejó claro que se encuentra bien y estable:

"Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios", escribió.

La Chilindrina también agradeció a sus amigos, fans y medios de comunicación por la preocupación y muestras de cariño que recibió.

Además de estas declaraciones, ni la actriz ni su familia han hablado respecto a la publicación.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce, así anunciaron su próxima boda. FOTOS. Foto: AP

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce tras dos años de noviazgo

Cazzu revela lo que busca en el amor después de Nodal: no quiere fama ni dinero y dice estar enamorada de un rapero venezolano. Foto: Captura redes sociales

Cazzu revela lo que busca en el amor después de Nodal: no quiere fama ni dinero y dice estar enamorada de un rapero venezolano

Harry “más solo que nunca” por las "ambiciones" de Meghan Markle y la mala relación con su familia: fuente real. Foto: AFP / AP

Harry “más solo que nunca” por las "ambiciones" de Meghan Markle y la mala relación con su familia: fuente real

¡Sorpresa total! Martha Higareda revela que está esperando dos bebés. Foto: Martha Higareda / IG

¡Sorpresa total! Martha Higareda revela que está esperando dos bebés

Carys Douglas, hija de Catherine Zeta-Jones, deslumbra en bikini azul y enciende Instagram. Foto: AP

Carys Douglas, hija de Catherine Zeta-Jones, deslumbra en bikini azul y enciende Instagram