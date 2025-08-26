Más Información

Reúnen en un libro 12 historias de quema de libros en México

Reúnen en un libro 12 historias de quema de libros en México

“Estar en México es participar de la cultura y el español”: Adam Blumenthal

“Estar en México es participar de la cultura y el español”: Adam Blumenthal

Arranca hoy la Feria del Libro en la UNAM

Arranca hoy la Feria del Libro en la UNAM

Cráneos de mujeres y niños en Huei Tzompantli, revela investigación

Cráneos de mujeres y niños en Huei Tzompantli, revela investigación

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

, se recupera en casa después de haber sido hospitalizada por presuntos síntomas de deterioro neurológico, así lo indica una revista de circulación nacional, donde indican que una amiga cercana a la actriz informó que la actriz de 78 años se puso mal el 20 de agosto.

María Antonieta, quien diera vida a la niña de las coletas y las pecas, amiga de "El Chavo del 8", en La Vecindad, universo creado por Roberto Gómez Bolaños, habría ingresado de urgencia a un hospital luego de presentar una crisis de ansiedad, el diagnóstico médico indicó que tenía una baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico.

Recientemente, De las Nieves de manera fluida, además de presentar dificultades para tragar y pasar saliva.

Lee también:

La actriz formó parte de la bioserie de Chespirito, "Sin querer queriendo", y en sus redes sociales, donde mantiene comunicación constante con sus fans, compartió varios momentos nostálgicos sobre los buenos tiempos con Chespirito, su gran amigo.

La Chilindrina reapareció en televisión a los 78 años junto a la Paola Montes de Oca, quien le dio vida en "Chespirito: sin querer queriendo"
La Chilindrina reapareció en televisión a los 78 años junto a la Paola Montes de Oca, quien le dio vida en "Chespirito: sin querer queriendo"

¿Cuáles son los problemas de salud de "La Chilindrina"?

María Antonieta de las Nieves ha hablado públicamente de la fibromialgia que padece, un síndrome crónico que afecta el sistema nervioso y provoca dolor muscular, rigidez, insomnio y dificultad para concentrarse.

Recientemente se dijo que la actriz de "El Chavo del 8" y de "Chespirito" estuvo hospitalizada por un problema neurológico, también llamado trastorno neurológico, y aunque por el momento se desconocen detalles, se sabe que este tipo de problema es es una afección que afecta al sistema nervioso, que incluye el cerebro, la médula espinal y los nervios. Estos trastornos pueden causar una amplia gama de síntomas, como problemas de movimiento, dolor, debilidad, dificultades cognitivas y alteraciones sensoriales.

rad

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”. Foto: IG Ana de Armas / AP

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”, aseguran

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué? Foto: (AP Photo/Martin Meissner, File)

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

Katy Perry vive un curioso momento con fan mexicano: "Perdón por Venga La Alegría" Foto: AP

Fan mexicano pide perdón a Katy Perry por ‘Venga La Alegría’ y su respuesta sorprende. VIRAL

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres. Foto: AP

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres

Georgina Rodríguez impone tendencia con vestido ‘bodycon’ y millonaria joyería. Foto: EFE

Georgina Rodríguez modela ropa deportiva en el mar y deslumbra en Instagram