¿Cuáles son las consecuencias del uso de néctar artificial para colibríes? Experto lo explica

Admirar la belleza de los colibríes mientras vuelan por tu jardín con su incesante aleteo, es un espectáculo de la naturaleza por el que muchas personas toman la decisión de comprar en los supermercados néctar artificial como un alimento que atraerá a estas aves, sin embargo, esta sustancia representa un riesgo para estos pequeños animalitos.

El rápido metabolismo de los colibríes los obliga a alimentarse constantemente de néctar e insectos, lo que convierte su relación con las flores en un delicado equilibrio ecológico que beneficia tanto a la fauna como a la flora, ya que representan un eslabón vital en la polinización de numerosas plantas en el continente americano.

Debido a la comercialización de néctar artificial para y la alta demanda que tiene para alimentar a los animales, José María Zamora, mejor conocido en redes sociales como Chemanimals, advirtió sobre el uso desmedido de este tipo de néctar y el daño que le causa a las aves.

¿Cuáles son las consecuencias del uso de néctar artificial para colibríes?

Chemanimals es un veterinario originario de Culiacán, Sinaloa, que se posicionó como uno de los creadores de contenido más vistos en Latinoamérica con más de 10 millones de seguidores en TikTok por ser un experto en fauna.

En ese sentido, en su video más reciente alertó a los internautas sobre los peligros de comprar néctar para colibríes en el supermercado: “Esto vuelve a los colibríes más perezosos, los polinizadores líderes, dejan de polinizar que es una función que si necesitamos”.

Asimismo, recomendó para quienes desean atraer a estas aves a su jardín, tener plantas altas en polen para que lleguen solos.

“No busques atraer colibríes simplemente como decoración para tu hogar, con esto que está lleno de cosas químicas”, añadió.

