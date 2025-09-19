Más Información

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

México y Canadá hacen frente común para mantener T-MEC

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

“Si pasa algo como lo del 85 perdemos todo”

El presidente de , Xi Jinping, expresó que respeta la "voluntad de las empresas" tras hablar con el mandatario estadounidense, , sobre , en una llamada telefónica que calificó como "positiva" y "constructiva".

El líder de declaró que EU debería evitar tomar medidas unilaterales y restrictivas sobre el comercio. Además, enfatizó la importancia de aliviar las tensiones entre Estados Unidos y China y evitar nuevas restricciones comerciales.

Xi destacó la importancia de las relaciones entre China y Estados Unidos: ambas partes pueden prosperar juntas y aportar beneficios al mundo. Pero "esto requiere respeto mutuo, coexistencia pacífica y una cooperación beneficiosa para todos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo de China, Xi Jinping. Foto: archivo
Trump se compromete a apoyar las negociaciones económicas con China

Trump afirmó que la cooperación podría impulsar la paz y la estabilidad. Se comprometió a apoyar las negociaciones económicas, resolver el problema de TikTok y colaborar con China para salvaguardar la paz mundial.

Xi recordó que China y Estados Unidos fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial y lucharon codo con codo.

Trump elogió el desfile conmemorativo del aniversario de la Segunda Guerra Mundial en China, calificándolo de "espectacular".

Además, el mandatario estadounidense calificó las relaciones entre Estados Unidos y China como la relación bilateral más importante del mundo.

