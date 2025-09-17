Más Información
Para desmentir información falsa que circula en redes sociales, la embajada de Estados Unidos en México negó que haya una medida que permitirá a los migrantes solicitar un permiso de trabajo de cinco años.
La embajada, a cargo de Ronald Johnson, insistió en que la frontera sigue cerrada para la migración ilegal.
Denunció que circula un video en redes sociales que afirma que, a partir del 1 de octubre, supuestamente se implementará en Estados Unidos una medida que permitirá a los migrantes solicitar un permiso de trabajo de cinco años.
"¡Aguas con las mentiras que se aprovechan de los migrantes!", advirtió.
"¡Esta información es FALSA! ¡No creas todo lo que ves TikTok! Las políticas migratorias no han cambiado. La frontera está cerrada a la migración ilegal", dijo.
