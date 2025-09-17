Más Información

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

¿Qué es y cómo activar las notificaciones del Sistema de Alertamiento Masivo?

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

Para desmentir información falsa que circula en redes sociales, l negó que haya una medida que permitirá a los migrantes solicitar un permiso de trabajo de cinco años.

La embajada, a cargo de , insistió en que la frontera sigue cerrada para la migración ilegal.

Denunció que circula un video en redes sociales que afirma que, a partir del 1 de octubre, supuestamente se implementará en Estados Unidos una medida que permitirá a los migrantes solicitar un permiso de trabajo de cinco años.

"¡Aguas con las mentiras que se aprovechan de los migrantes!", advirtió.

"¡Esta información es FALSA! ¡No creas todo lo que ves TikTok! Las políticas migratorias no han cambiado. La frontera está cerrada a la migración ilegal", dijo.

