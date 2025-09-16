En el marco de la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, la embajada de Estados Unidos en nuestro país alertó a sus ciudadanos porque "los temblores en México pueden suceder en cualquier momento".

La embarazada, a cargo de Ronald Johnson, pidió a las personas estadounidenses que viajan a México este mes, registrarse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP) para recibir alertas de seguridad y clima.

"¡Prepárate! Los temblores en México pueden suceder en cualquier momento", dijo.

Compartió además una liga de WhatsApp para recibir actualizaciones de la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en territorio mexicano.

Embajada de EU alerta a sus ciudadanos en México por temblores que "pueden suceder en cualquier momento". Foto: X @USEmbassyMEX

