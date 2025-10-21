Kano, Nigeria. Un tribunal de Kano, la ciudad más grande del norte de Nigeria, ordenó a la policía islámica que concluyera el matrimonio entre dos celebridades de TikTok por publicar un video "indecente", declararon el martes dos fuentes judiciales y policiales a la AFP.

Un juez ordenó el lunes a la policía de la sharia de Kano, llamada Hisbah, que celebrara en un plazo de 60 días el matrimonio de dos usuarios de TikTok, un hombre y una mujer que padece enanismo, por haber publicado videos donde se les ve besándose, un acto considerado indecente en la sociedad musulmana conservadora de Kano.

"El tribunal ordenó a la Hisbah a casar al hombre y a la mujer, pues están tan enamorados que muestran su romance en TikTok", declaró a la AFP Baba-Jibo Ibrahim, portavoz judicial del estado de Kano.

"El tribunal ordenó que la boda sea celebrada en un plazo de dos meses", agregó.

Idris Mai Wushirya y Basira Yar Guda, difundieron videos en los que se les veía besándose y abrazándose.

Wushirya, que ya ha tenido varias veces problemas con las autoridades por videos considerados "indecentes", fue detenido provisionalmente.

Inician preparativos para boda de tiktokeros "indecentes" en Nigeria

Un responsable de la Hisbah confirmó que recibió la orden judicial el lunes y que ya comenzaron los preparativos de matrimonio.

"Aunque el tribunal declaró que debemos celebrar el matrimonio en 60 días, estamos decididos a hacerlo lo antes posible", afirmó a la AFP Abba Sufi, director general de la Hisbah.

Según él, "los futuros casados dieron su consentimiento".

Los padres de Idris Mai Wushirya fueron convocados el lunes por la Hisbah, donde dieron su "consentimiento explícito", mientras que la policía se esforzaba por contactar con la familia de Basira Yar Guda, que "vive en el estado de Zamfara", a más de 300 kilómetros, según Sufi.

Kano es uno de los 12 estados de mayoría musulmana donde la sharia coexiste con el derecho común.

