Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

Pemex repara ducto tras derrame de hidrocarburo en Veracruz; fue afectado por las lluvias, dice

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN; se aproxima frente frío en el norte

Kano, Nigeria. Un tribunal de Kano, la ciudad más grande del norte de , ordenó a la policía islámica que concluyera el matrimonio entre dos celebridades de por publicar un video "indecente", declararon el martes dos fuentes judiciales y policiales a la AFP.

Un juez ordenó el lunes a la policía de la sharia de Kano, llamada Hisbah, que celebrara en un plazo de 60 días el matrimonio de dos usuarios de TikTok, un hombre y una mujer que padece enanismo, por haber publicado videos donde se les ve besándose, un acto considerado indecente en la sociedad musulmana conservadora de Kano.

"El tribunal ordenó a la Hisbah a casar al hombre y a la mujer, pues están tan enamorados que muestran su romance en TikTok", declaró a la AFP Baba-Jibo Ibrahim, portavoz judicial del estado de Kano.

"El tribunal ordenó que la boda sea celebrada en un plazo de dos meses", agregó.

Idris Mai Wushirya y Basira Yar Guda, difundieron videos en los que se les veía besándose y abrazándose.

Wushirya, que ya ha tenido varias veces problemas con las autoridades por videos considerados "indecentes", fue detenido provisionalmente.

Inician preparativos para boda de tiktokeros "indecentes" en Nigeria

Un responsable de la Hisbah confirmó que recibió la orden judicial el lunes y que ya comenzaron los preparativos de matrimonio.

"Aunque el tribunal declaró que debemos celebrar el matrimonio en 60 días, estamos decididos a hacerlo lo antes posible", afirmó a la AFP Abba Sufi, director general de la Hisbah.

Según él, "los futuros casados dieron su consentimiento".

Los padres de Idris Mai Wushirya fueron convocados el lunes por la Hisbah, donde dieron su "consentimiento explícito", mientras que la policía se esforzaba por contactar con la familia de Basira Yar Guda, que "vive en el estado de Zamfara", a más de 300 kilómetros, según Sufi.

Kano es uno de los 12 estados de mayoría musulmana donde la sharia coexiste con el derecho común.

