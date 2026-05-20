El Hot Sale 2026 arranca el 25 de mayo, pero Amazon México no esperó la fecha oficial para mover precios. Como parte de su estrategia de ofertas anticipadas, la plataforma ya aplica descuentos de hasta 20% en toda su línea de lectores Kindle, los dispositivos propios de la marca que suelen registrar sus precios más bajos del año justamente en esta temporada.

Hay cuatro opciones disponibles ahora mismo, desde $1,749 pesos con 12 meses sin intereses. Si llevas tiempo pensando en cambiar los libros físicos por un lector digital, o quieres aprovechar antes de que se agoten las existencias con descuento, este es el momento.

¿Porqué un Kindle y no una tablet?

Los Kindle no compiten con tablets convencionales porque no intentan serlo. Están diseñados exclusivamente para leer, con pantallas de tinta electrónica (E Ink) que no fatigan la vista ni siquiera en sesiones largas, y que funcionan perfectamente bajo luz solar directa, algo que ninguna pantalla LCD o OLED puede hacer.

Su batería dura semanas, no horas. No hay notificaciones, redes sociales ni distracciones. Solo el libro. Para quien lee con frecuencia, esa diferencia es decisiva.

Los cuatro Kindle en oferta para el Hot Sale 2026

Kindle 16 GB, el más vendido, ahora en $1,749 pesos

El modelo de entrada es el #1 en ventas de lectores electrónicos en Amazon México, y con razón. Es el más ligero y compacto de la línea, con pantalla sin reflejos, luz frontal ajustable, batería de semanas y capacidad para almacenar miles de libros en sus 16 GB.

Su precio de lista es $2,099 pesos.

Con el descuento del Hot Sale baja a $1,749 pesos, un 17% menos , pagable en 12 meses sin intereses a $145.75 pesos mensuales.

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Kindle Paperwhite 16 GB, pantalla de 7" más rápida, en $2,449 pesos

El Paperwhite es el punto de equilibrio de la línea: mejor pantalla, mismo ecosistema. Su pantalla de 7 pulgadas sin reflejos tiene vuelta de página 25% más rápida que la generación anterior, con 300 ppp que simulan con mucha fidelidad la textura del papel. Resistencia al agua incluida.

Precio de lista: $2,999 pesos.

Con descuento del Hot Sale: $2,449 pesos, 18% de rebaja , en 12 meses sin intereses a $204.08 pesos. Además hay hasta 20% adicional al pagar con tarjetas participantes.

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Kindle Paperwhite Signature Edition 32 GB, el premium con carga inalámbrica, en $3,049 pesos

La Signature Edition agrega lo que le falta al Paperwhite estándar: 32 GB de almacenamiento, luz frontal que se ajusta automáticamente según el ambiente y carga inalámbrica. Es el Kindle más rápido de todos los tiempos según Amazon, ideal para quien lee mucho y no quiere preocuparse por el cable.

Precio de lista: $3,799 pesos.

Precio Hot Sale: $3,049 pesos, 20% de descuento , en 12 meses sin intereses a $254.08 pesos.

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Kindle Colorsoft 16 GB, pantalla a color para portadas y contenido ilustrado, en $3,999 pesos

El Colorsoft es la apuesta más reciente de Amazon: el primer Kindle de la línea con pantalla E Ink a color. Da vida a las portadas, resaltados y contenido ilustrado sin sacrificar la legibilidad característica de la tinta electrónica. Impermeable, con batería de semanas y optimizado para lectura a color.

Precio de lista: $4,999 pesos.

Precio Hot Sale: $3,999 pesos, 20% menos , pagable en 15 meses sin intereses a $266.60 pesos.

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Cómo sacar un descuento aun mayor

Además del precio rebajado, Amazon tiene activo el código PRIMERA526 en la app para obtener $100 pesos de descuento adicional en la primera compra. También hay 90 días gratis de Amazon Music incluidos con cualquiera de estos modelos.

El Hot Sale 2026 corre del 25 de mayo al 2 de junio, con descuentos de hasta 55% y hasta 24 meses sin intereses en toda la tienda.