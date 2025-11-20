¡Les cayó el jefe! Amaury Vergara acudió al entrenamiento de Chivas de cara a los cuartos de final contra Cruz Azul

Chivas continúa su preparación de cara a los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en donde enfrentará a Cruz Azul. En la sesión de entrenamiento del miércoles destacó la presencia de Amaury Vergara, quien estuvo al pendiente de la práctica del equipo que dirige el argentino Gabriel Milito.

Vergara, quien según reportes viene regresando de un viaje de negocios en Japón, acudió a las instalaciones de Verde Valle para ver a su Rebaño Sagrado prepararse de cara a un importante duelo. El Guadalajara no juega semifinales del futbol mexicano desde el torneo Clausura 2023 cuando eliminaron a Atlas en el Clásico Tapatío.

El dueño de las Chivas no suele acudir a los entrenamientos, ya que deja trabajar a su cuerpo técnico en paz durante el día a día por lo que llamó la atención su presencia en la práctica del miércoles. Vergara saludó a Milito y conversó con él minutos antes del entrenamiento.

Con los ojos del mandamás rojiblanco, el conjunto tapatío siguió su preparación para una serie importantísima ante Cruz Azul. El juego de ida entre La Máquina y el Rebaño Sagrado será el jueves 27 de noviembre en el estadio Akron, mientras que el partido de vuelta se disputará el domingo 30 en la cancha del estadio Olímpico Universitario.